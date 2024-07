5 mete da non perdere in Campania per l’estate 2024

Per chi volesse concedersi un viaggio tra le bellezze campane, c’è molto da vedere oltre alla magica Napoli. Un turismo che piace a tutti, per via dei suoi paesaggi in grado di far innamorare, ma anche della storia di ogni singolo luogo. Senza dimenticare, ovviamente, le bellezze enogastronomiche, tipiche di questa terra.

Quali sono quindi le 5 mete top della Campania? Eccole qui di seguito

Paestum

Situata nel cuore del Cilento, il suo nome originario era Poseidonia (infatti è una città antica della Magna Grecia) ed è adatta sia a un turismo balneare che montano: presenta un litorale meraviglioso ma è anche circondata da montagne, ideale per gli amanti del trekking.

Molto importante è l’area archeologica, riconosciuta dall’UNESCO come patrimonio dell’umanità. Qui si trovano i tempi dell’Antica Grecia meglio conservati al mondo oltre a una collezione di reperti rinvenuti durante gli scavi, su tutti quella che viene chiamata la Tomba del Tuffatore.

La Reggia di Caserta

Con il suo inconfondibile stile barocco, è in grado di attirare ogni anno milioni di visitatori da tutto il mondo. Per molti è ancora più suggestiva della reggia di Versailles, cui essa si ispira. Si trova a soli 33 km da Napoli, facilmente raggiungibile quindi anche in macchina.

Si tratta di un vero e proprio gioiello in grado di emozionare non soltanto gli amanti della cultura e dell’architettura. Ovviamente, Patrimonio dell’umanità UNESCO insieme al Belvedere di San Leucio e all’acquedotto Carolino.

Pompei ed Ercolano

Anche in questo caso sono due mete facilmente raggiungibili in automobile. Due posti quasi obbligatori qualora si decidesse di soggiornare a Napoli e dintorni.

Pompei antica venne totalmente sepolta dalla famosa eruzione del Vesuvio del 79 d.C. I ritrovamenti effettuati fungono oggi da preziosa testimonianza della civiltà romana dell’epoca: è grazie a questi ritrovamenti (molti dei quali appartenenti alla sfera quotidiana) che possiamo capire come vivevano gli abitanti dell’epoca.

Stessa sorte anche per Ercolano, il cui Parco Archeologico è oggi un vero e proprio museo a cielo aperto. Secondo la leggenda questo luogo venne fondato da Ercole e venne distrutta dal Vesuvio lo stanno di Pompei: è da questa città che parte la strada che conduce al Gran Cono del Vesuvio per la visita al cratere.

La Costiera Amalfitana

È una delle zone di costa più amate dai turisti di tutto il mondo. I paesi che attraversano questo tratto sono tutti incastonati nella roccia e si riflettono nel blu meraviglioso del mare. Al centro c’è Amalfi, spesso utilizzata come base per andare a girare per tutte le altre zone della costa. I più giovani invece preferiscono Positano, solitamente meta di relax e divertimento (numerosi i bar e le discoteche sulla spiaggia).

Le isole

Ischia, Procida, Capri: tre isole di fama internazionale in grado di attirare ogni anno un numero davvero alto di turisti. Meglio approfittare in tempo perché sono luoghi solitamente presi d’assalto per tutta l’estate.

Tutte e tre le isole sono raggiungibili solamente via mare e possono essere anche visitate nel giro di un giorno, senza necessariamente risiedervi.

