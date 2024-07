Il Parma vince e convince trascinato da Partipilo ed Hernani

Finisce 2-1 per il Parma la seconda amichevole stagionale dei crociati in terra belga. Contro l'Anversa, avversaria che ha aperto le porte dell'Europa i crociati più di trent'anni fa, i ragazzi di Fabio Pecchia in pieno rodaggio hanno dimostrato carattere e convinzione e sono passati grazie a due gol in tre minuti: apre Partipilo, poi una rete d'autore del brasiliano Hernani. Vittoria convincente con esordio di Suzuki in porta.