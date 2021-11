All’Atalanta piace Mihaila

L'Atalanta pensa Valentin Mihaila. L'esterno del Parma, alle prese con un problema muscolare, sarebbe entrato nel mirino della Dea oltre che di tante altre squadre. Gasperini cerca un esterno, il profilo preferito dai nerazzurri sarebbe quello di Boga del Sassuolo, ma al momento - viste le difficoltà di arrivare all'ivoriano - i dirigenti nerazzurri avrebbero dirottato l'interesse sul romeno del Parma, che più del connazionale Dennis Man sta convincendo in questi primi mesi di campionato. Mihaila non è stato convocato dalla Romania in queste gare di qualificazione al prossimo Mondiale, la sua Nazionale in accordo con il Parma, ha deciso di lasciare a Collecchio il calciatore per permettergli di superare i problemi muscolari al meglio.



E intanto Maresca spera di recuperarlo per domenica, quando arriverà al Tardini il Cosenza, per una di quelle partite da vincere a tutti i costi.