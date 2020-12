Crotone-Parma LE ULTIME | Cyprien insidia Brugman, senza Gervinho tocca a Karamoh

Dal nostro inviato

CROTONE - Dimenticare la Juventus, e in fretta. Fabio Liverani non è uno che si abbatte facilmente: a dirla tutta, non si è neanche mai esaltato – per quanto a Parma abbia avuto pochi momenti per farlo – . E’ un equilibrato, uno che sa quanto conta vincere domani a Crotone. Per giunta dopo aver subito un 4-0 in casa. Un avversario che lotta per lo stesso obiettivo del Parma, assetato di punti dopo la sconfitta in casa della Samp. Per lo scontro salvezza, Liverani non avrà a disposizione né Scozzarella, né Pezzella, dovrà affidarsi ancora a Gagliolo a sinistra, mentre sulla destra c’è un ballottaggio: Busi o Iacoponi, in vantaggio malgrado la brtta partita da cui è reduce.

Alla lista degli infortunati si è aggiunto anche Gervinho, che pur figurando nell'elenco dei convocati è rimasto a Parma. "Gli accertamenti eseguiti nel pomeriggio di ieri hanno evidenziato una distrazione muscolare ai flessori della coscia sinistra. Il giocatore non sarà quindi a disposizione per la gara di oggi" ha comunicato la società via Twitter, chiudendo un caso che ha subito fatto insinuare qualche dubbio di troppo, soprattutto se si considera il fatto che da qui a sue settimane si aprirà la finestra di mercato di riparazione. Un problema in più per Liverani che ha giocato un po' a nascondere la formazione, nel comune movimento di pretattica caro a molti allenatori. Senza Gervinho, toccherà probabilmente a Karamoh spingere il Parma fuori dalla melma in cui entrerebbe in caso di sconfitta, visto che le altre dietro cominciano a ridurre le distanze. Con lui piu Cornelius di Inglese, e Kucka a completare il reparto.

Nel feudo che in passato era stato di Gaston Brugman, la mediana, dovrebbe esserci Cyprien, dopo la prova sciagurata di Sohm contro la Juventus, il francese avrà l’opportunità di ridefinire le gerarchie. Gaston insidia l'ex Nizza, con Hernani e Kurtic a tamponare e inserirsi.

PROBABILI FORMAZIONI

CROTONE (3-5-2): Cordaz;

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Osorio, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Cyprien, Kurtic; Kucka, Cornelius, Karamoh. All: Liverani