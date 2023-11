Ahi, Parma! Man si ferma sul più bello

Era tornato definitivamente al centro del Parma, Dennis Man, ma le notizie che nelle ultime ore giungono dalla Romania tengono in apprensione i tifosi crociati. Secondo quanto riporta prosport.ro, il 25enne esterno offensivo avrebbe riportato una lesione muscolare n el finale di gara contro il Südtirol, partita nella quale Man è stato ancora una volta protagonista, trasformando il rigore che è valso il 2-0 definitivo dei crociati.

"Purtroppo le informazioni provenienti dall'Italia non sono positive - si legge sul portale romeno - Dennis ha accusato dolore al termine dell'ultima partita di Serie B e ha chiesto di essere sostituito all'86' (è entrato Sohm, ndr). Si tratta di un infortunio muscolare a livello degli adduttori ed è quasi sicuramente fuori per le partite di qualificazione a Euro2024 della Romania contro Israele e Svizzera".

Dal Parma per ora nessuna comunicazione ufficiale. Man, reduce da un momento di forma strepitoso, è stato premiato dall'Aic come calciatore del mese di ottobre. Un periodo d'oro per il romeno che nelle ultime cinque partite era andato a segno cinque volte, eguagliando il suo record di gol messi a segno con la maglia del Parma già a inizio novembre. Sei in campionato in nove partite, otto se si conta anche la Coppa Italia, in dodici presenze. Numeri significativi di una crescita importante. Il fiore all'occhiello della campagna acquisti invernale 2021 di Krause finalmente è sbocciato. Ma, come riporta prosport.ro, adesso potrebbe essere costretto nuovamente a fermarsi per via di un problema muscolare.