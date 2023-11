Manenti torna a parlare: “Non sono un delinquente, adesso alleno i ragazzini”

Ve lo ricordate Manenti? Nel 2015 prese il Parma a un euro e fu arrestato. La stagione 2014/15 fu probabilmente la più caotica della storia del Parma, che alla fine di quell'annata venne mestamente retrocesso in Serie B, pena poi trasformata nella ripartenza dalla D in seguito al fallimento societario.

Giampietro Manenti acquistò il Parma alla cifra simbolica di un euro accollandosi tutto il debito sociale. Poi l'arresto. In una intervista a Repubblica racconta: "Ora allena nelle giovanili. Alleno i ragazzi dell’età di mio figlio più piccolo, il terzo. Ha 14 anni. La più grande lavora, quello di mezzo va all’università. Avevo qualche soldo da parte, per il resto mi aiutano gli amici. Dopo quel che è successo a Parma, è cominciato il declino. Essere descritto come un delinquente ha creato diffidenza".

E ancora: "Dell’inchiesta non ho più saputo nulla. Il mio avvocato, al tempo già anziano, non esercita più. Nel 2016 la corte federale della Figc mi ha assolto da tutte le accuse. Intanto, però, mi sono fatto sei mesi ai domiciliari e 18 giorni a San Vittore, esperienza che non auguro nemmeno ai cani. Sono stato condannato solo una volta per aver menato uno che voleva estorcermi denaro".