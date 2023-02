Buffon tuona: "Io non voglio essere un mediocre, voglio fare felice la gente di Parma"

Ha ancora il fuoco negli occhi, Gigi. Severo in volto anche dopo la grande vittoria contro il Genoa. Parla in sala stampa come se parlasse di fronte ai compagni, in spogliatoio. Un'analisi lucida di chi ha scritto pagine di storia nel calcio. "Vittoria dell’orgoglio? L’orgoglio non può valere una partita, bisogna riuscire a fare certi tipi di prestazione dal punto di vista caratteriale ed emotivo come abbiamo fatto stasera con continuità. Se c’è un difetto che ho riscontrato qui a Parma nella nostra squadra è che non abbiamo equilibrio emotivo. E una squadra che pensa a vincere e a essere protagonista non può non avere equilibrio emotivo. Dopo 3’ della prima partita con il Bari eravamo 1-0 e pensavamo di essere già in Serie A. Non è così. Possiamo essere una buona squadra solo se giochiamo con motivazione. Senza siamo una squadra non dico mediocre ma normale. E nel tempo le squadre normali arrivano sempre a traccheggiare. Questa è una responsabilità che dobbiamo sentire tutti. Dai più grandi ai più giovani. E’ inaccettabile e frustrante vedere questo patrimonio di squadra e di storia calcistica andare sull’ottovolante. Secondo me dobbiamo svoltare. Dopo questa vittoria si tornerà a parlare di Playoff e di Serie A diretta. Voi e i tifosi sì, ok è giusto. Noi dobbiamo vincere le partite e sudare. Oggi abbiamo fatto fatica, ma siamo stati compatti e ci siamo trascinati l’un l’altro. Anche se hai Buffon e Vazquez, se non hai queste motivazioni, arrivi tredicesimo: ma se siamo forti, come facciamo ad arrivare tredicesimi? Sono cambiati gli allenatori, gli ultimi che abbiamo avuto sono allenatori che hanno più vittorie che presenze in Serie B. E se non è cambiato nulla, facciamoci qualche domanda. Mettiamo qualcosa in più per stupire. Altrimenti saremo dei mediocri. Non voglio essere mediocre. Questo è il mio ultimo anno di calcio, il penultimo? Non voglio viverlo da mediocre. Sono venuto qua alla mia età per far felice la gente di Parma e provare a riportarla in Serie A. Se ci riusciamo non lo so ma se siamo tutto non avremo avuto rimpianti".