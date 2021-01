Parma-Lazio LE ULTIME Pezzella in dubbio, si scaldano in due

La prima di Roberto D’Aversa sulla panchina del Parma, comunque vada, verrà ricordata per le assenze. Nel lungo elenco degli assenti, per fortuna, non figurano più Osorio e Gervinho, ma gli indisponibili sono molti, tanto che lo stesso allenatore del Parma al suo ritorno ha voluto ricordare come la formazione che scenderà in campo contro la Lazio, la faccia il medico e non lui. Iacoponi, Laurini, Gagliolo, Kucka, Karamoh, calciatori costretti ai box da guai fisici. Ai quali si aggiungono Pezzella non al top, Inglese acciaccato dopo Bergamo.

Insomma: nuova vita, vecchi problemi per D’Aversa, costretto a fare come può. Osorio giocherà probabilmente da terzino destro, Pezzella (se ce la fa, altrimenti gioca Busi a destra e Valenti sulla fascia) sulla sinistra, Brugman tornerà alla guida della mediana, mentre in avanti Mihaila può strappare una maglia da titolare. Oltre al solito ballottaggio Inglese-Cornelius, con il danese favorito sull’ex Chievo. A sinistra dovrebbe tornare Gervinho.

PROBABILI FORMAZIONI

Parma (4-3-3): Sepe; Osorio, Bruno Alves, Valenti, Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Mihaila, Cornelius, Gervinho. All: D’Aversa

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Immobile. All: S. Inzaghi