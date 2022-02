“KK go home”: al Petitot uno striscione contro Krause

"KK go home". Tre parole su uno striscione che campeggia al Petitot, storica sede della tifoseria del Parma. Non porta firme, non è siglato, ma è chiaro e non ha bisogno di traduttori. Nel mirino dei tifosi, delusi e arrabbiati dopo la sconfitta contro la Ternana al Tardini, la seconda consecutiva dopo quella di Cremona, l'ottava in stagione, è finito per la prima volta anche il presidente. Krause, fermo a nove vittorie su 62 partite, da quando è proprietario del club ha avuto poche soddisfazioni, ha collezionato una retrocessione e oggi conserva una manciata di punti dalla zona play out, un traguardo affatto contemplato in partenza. Il suo ottimismo, dispensato a inizio partita con il solito saluto ai calciatori e allo staff durante il warm up pre-'partita, non è servito a galvanizzare il gruppo, attualmente senza alcuna certezza e attanagliato da paure che limitano fortemente il gruppo. Non è bastato un mercato che ha portato - tra gli altri - Simy e Pandev (out contro la Ternana) a Iachini per ridurre le distanze con le grandi. Il tempo per scalare posizioni c'è a patto che si cominci a vincere. Altrimenti è meglio guardarsi indietro.