Un po' di Parma nello scudetto del Milan: Pioli, è il tuo tricolore

Ha un sapore parmigiano lo scudetto vinto dal Milan, il suo diciannovesimo. Stefano Pioli, "pramzàn dal sass", è il tecnico alla guida della squadra campione d’Italia, autore di una straordinaria impresa al termine di una stagione fantastica.

La sentenza è arrivata a pochi chilometri da casa, a Reggio Emilia, contro quel Sassuolo che aveva allenato poco più di un decennio fa. Pioli, 56 anni, ha esordito al Tardini come calciatore - in carriera grazie al suo gol a Sanremo il 3 giugno 1984 i crociati ottennero la promozione in serie B - e poi da allenatore esordiente in serie A nell'estate 2006 con il il Parma in amministrazione controllata dopo il crac della Parmalat.

A febbraio 2007 il nuovo presidente del club Tommaso Ghirardi lo esonera, sostituendolo con Claudio Ranieri. Dopo l'esonero a Parma, Pioli allena in A Bologna, Lazio, Inter, Fiorentina e infine Milan. Finora ha collezionato più di 400 presenze in panchina in serie A. Pioli è il primo allenatore nato a Parma a vincere lo scudetto (Bersellini era di Borgotaro). Pioli è anche il sesto allenatore emiliano-romagnolo a vincere lo scudetto dopo Copernico, Bersellini, Sacchi, Zaccheroni e Ancelotti.