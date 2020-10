Il Parma partirà per Udine: previsti test prima e dopo la gara

Un altro caso di positività nelle file del Parma. Dopo i quattro riscontrati nel giro di tamponi di mercoledì, il club ha comunicato ieri la negatività per l'intero gruppo squadra, salvo poi evidenziare, nel giro di test di venerdì, la positività di un altro calciatore. L'asl locale avrebbe valutato se adottare misure per impedire alla squadra emiliana la trasferta di Udine prevista per il match di domani. Ipotesi scongiurata al momento, visto che il club crociato avrebbe ottenuto il via libera per disputare regolarmente la partita. Infatti la società ha rimodulato il piano pre gara, facendo tutto il possibile per evitare che si ripeta la situazione di Napoli. Il Servizio Igiene pubblica dell'Azienda Usl di Parma ha espresso un parere tecnico dopo le positività al covid 19 riscontrate nei giorni scorsi tra i giocatori del Parma Calcio - spiega l'Asl - decidendo di comune accordo con la società calcistica l'esecuzione oggi di ulteriori test tampone. I risultati dei test ci saranno nel pomeriggio. Dopo aver appurato la negatività dei componenti del gruppo squadra, il Parma raggiungerà lo stadio Friuli. Lo sforzo della società per assicurare il regolare svolgimento della gara, nel rispetto delle norme sanitare vigenti, è stato notevole. I test saranno ripetuto prima della gara con l'Udinese.

