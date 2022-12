A Buffon il XX Gialloblù d’oro, Gigi: “Proveremo a raggiungere il nostro obiettivo”

È andato a Gigi Buffon il ventesimo Gialloblù d'oro assegnato dal Centro di Coordinamento Parma Club nella notte del Natale gialloblù. Il capitano del Parma è stato premiato dal presidente Angelo Mandredini e ha posato con tutta la squadra davanti al premio a fine serata. "L’obiettivo che abbiamo tutti lo conosciamo - dice Buffon durante la cerimonia - e non intendo ribadirlo. Ma voglio ricordare che i risultati del singolo dipendono dal gruppo. Dobbiamo essere bravi ad aiutarci tra di noi, solo così riusciremo a fare qualcosa di importante. Molto dipende da me, è vero. Ma anche dai ragazzi e da quello che ognuno di noi mette all'interno del gruppo". Buffon torna sulla scelta di Parma, maturata un anno e mezzo fa: "Mancandomi ancora qualche anno prima di smettere, volevo fare una scelta che avesse un senso. Per come ho vissuto la mia carriere, Parma poteva essere la sola. Una scelta di riconoscenza che sento davvero perché ha rappresentato per me veramente un patrimonio fondamentale. Negli ultimi mesi ho performato poco in campo e molto fuori,ora invece spero di fare il contrario.

Per i miei figli Parma era un mondo inesistente. Adesso, il fatto che comprino la maglia e conoscano un pezzo della mia storia mi rende orgoglioso. È una grande vittoria per me, non era facile trasferire ai miei figli questo affetto che provo confronti del Parma. Quando faccio il sunto della mia carriera, delle cose che ho fatto, capisco che ho giocato per me stesso, per la mia ambizione e per far felice la gente e i tifosi. Ovunque io sia stato, la gente ha sempre provato affetto nei miei confronti. Tutti capiscono che ci metto qualcosa che va al di là del valore sportivo. Spero di continuare a farlo".