A Parma i Campionati italiani assoluti di padel

Sarà Parma a ospitare i Campionati italiani assoluti di padel, la più importante competizione nazionale dedicata alla disciplina, discendente del tennis e parente dello squash, che in pochi anni ha fatto appassionare decine di migliaia di persone. I Campionati assoluti si svolgeranno dal 6 al 12 novembre e decreteranno la coppia femminile e quella maschile campionesse d’Italia 2023. Si tratta del torneo più prestigioso a livello nazionale che, a differenza del passato, riunisce in un unico titolo il padel indoor e outdoor. A ospitare le prime quattro giornate (dal 6 al 10) saranno i sei campi del Pro Green Padel Club in strada Martinella 328, mentre nelle ultime due giornate le semifinali e le finali si giocheranno sui dodici campi del Pro Parma Padel Club di via Ghirarduzzi 2.

“Parma è cresciuta in modo evidente nell’ambito del padel – ha detto l’assessore allo Sport Marco Bosi – sia per quanto riguarda i giocatori sia per quanto riguarda le strutture, fondamentali per ospitare il torneo più importante di questo sport a livello nazionale. Arriveranno nella nostra città tanti campioni pronti a sfidarsi e speriamo questo possa essere il primo di tanti eventi sul nostro territorio dedicati al padel”.

“La Federazione ha un feeling particolare con Parma – ha sottolineato Michele Cotelli, rappresentante della Federazione Italiana Padel – Siamo riusciti con orgoglio a portare i Campionati italiani assoluti in questa città che sta molto investendo in questo sport, dal punto di vista delle strutture e della crescita del settore giovanile”. Stefano Roncarati, responsabile attività agonistica e competitiva della società Padel Academy, e Francesco Siciliano, presidente della società Padel Academy hanno sottolineato l’orgoglio di poter ospitare la manifestazione nelle loro strutture: “abbiamo fortemente voluto sui nostri campi questo evento che ha l’importante valore aggiunto di poter attrarre e coinvolgere ancora di più i più giovani (che sono già molto numerosi) verso il padel attraverso la possibilità di vedere gli incontri dei migliori giocatori attuali”.

“Sono felice di poter tornare a giocare a Parma – ha commentato Riccardo Sinicropi, uno dei migliori giocatori di Padel, vincitore di diversi tornei a livello nazionale (Open e Slam) e due FIP Rise – una città con strutture sportive dove mi sono sempre trovato bene e sentito accolto. Cercherò di fare del mio meglio sui campi anche la prossima settimana”.

A Parma, che già aveva ospitato nell’ottobre 2021 gli internazionali di Padel, arriveranno pronti a sfidarsi a colpi di “pala” tanti giocatori che si sono già affacciati al panorama internazionale del padel facendosi notare al Premier Padel del 16 luglio scorso al Foro Italico di Roma e in attesa di cimentarsi con il Torneo all’Allianz Cloud di Milano, programmato dal 4 al 10 dicembre. Anche Parma, insieme a altre città italiane, è stata scelta come teatro delle gare di padel più famose nello spirito di valorizzare i luoghi in cui la passione per questa disciplina, anche se relativamente nuova, è più forte e radicata. Info e aggiornamenti sul Torneo al sito https://www.propadelclub.it/ e sulla pagina facebook @Pro Parma & Pro Green Padel Club.