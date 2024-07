Abbonamenti, quasi 9mila tessere: e la Curva Nord sold out

La fase 2 (vendita libera a prezzi dedicati), della Campagna Abbonamenti del Parma è cominciata con il botto. Lunedì, in poche ore, sono state sottoscritte 3.366 tessere. Il numero complessivo degli abbonamenti, alle 21:30 di lunedì 15 luglio, era di 8.821. E c'è anche il primo settore dello Stadio sold out: la Curva Nord è esaurita. Le postazioni dello stadio Ennio Tardini, anziché al tradizionale orario delle 19:00, ieri sera sono rimasti aperti fino alle 21:00 per smaltire le richieste dei tifosi in coda.