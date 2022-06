Adesso è ufficiale: Pecchia è il nuovo allenatore del Parma

Il Parma riparte da Fabio Pecchia. Il nuovo corso crociato comincia dall'allenatore che ha riportato in Serie A la Cremonese. A sancire il nuovo inizio è il solito tweet presidenziale, arrivato alle ore 20:25 che ha anticipato il comunicato stampa che in questi casi si usa per l'ufficialità. Pecchia firma un biennale che lo lega al club di Krause fino al 2024. "Benvenuto Fabio Pecchia. Sono lieto di annunciarvi il nostro nuovo allenatore. Forza Parma". Il messaggio di Krause segna l'inizio di un nuovo corso.