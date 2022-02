Ahi, Parma: si ferma Cassata

Il Parma prepara con qualche intoppo la partita delicata contro il Pordenone. Iachini difficilmente avrà a disposizione per sabato Francesco Cassata, centrocampista arrivato nel mercato invernale che a Benevento era finito in tribuna. L’ex Genoa, rinforzo voluto fortemente da Iachini per dare più peso al suo centrocampo, potrebbe non esserci sabato. Un problemino a un piede tiene in apprensione Beppe che - per la gara contro il Pordenone - dovrebbe fare a meno anche di Roberto Inglese, pronto al rientro per la prossima settimana, quando comincerà il tour de force.

Non è stata fortunata fino a qui l’avventura di Cassata, fermo per un buon periodo al Genoa e reduce da un’operazione importante al ginocchio. Iachini con lui non ha forzato i tempi, anzi: lo ha aspettato, lo ha seguito con lo staff medico monitorandone giorno dopo giorno i progressi - come aveva detto in conferenza stampa prima della gara contro il Frosinone - e gli ha regalato qualche minuto al tramonto della partita con il Crotone. Ma il centrocampista ha macchiato l’esordio con l’errore che ha portato al gol del pari i calabresi, costato la vittoria a un Parma che in casa non vince dal primo di novembre, contro il Vicenza.

Sabato comincerà un periodo intenso, fatto di 7 partite in 21 giorni, Iachini capirà in questo tempo cosa potrà dare il suo Parma al campionato di Serie B. L’obiettivo adesso è quello di arrivare almeno ai play off, per poi giocarsela stando nel gruppone. Il Parma dispone di una rosa lunga, piena di giocatori esperti che con la Serie B - visto il curriculum - non hanno niente da spartire. Eppure fatica tremendamente a uscire dall'equivoco nel quale esso stesso si è infilato da inizio stagione quando, presi dall’euforia presidente e dirigenti hanno designato troppo in fretta l’obiettivo indicandolo nella promozione diretta. A oggi, i punti di vantaggio che separano il Parma dal primo posto sono 16.

Un po’ troppi per sperare in un colpo di coda che potrebbe arrivare tramite i play off, distanti sette punti. Non una chimera, a patto che si riduca il gap con chi sta davanti. A partire proprio dalla sfida contro il Pordenone, che all’andata ha certificato la differenza abissale tra le due rose: oggi il Parma si è rifatto il look, accantonando il progetto partito con Maresca, stravolgendo i piani della società (che aveva puntato fortemente sui giovani) e andando a scegliere profili affidabili che facessero crescere - come ha detto Iachini - il gruppo in fatto di tecnica e personalità. Da qui le scelte di Simy e Pandev, quasi a correggere gli errori fatti e le scelte discutibili che a oggi - nel mese di febbraio - nessuno ha saputo spiegare a tifosi e addetti ai lavori.