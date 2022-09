Ahi, Parma: si ferma anche Ansaldi, Pecchia è senza esterni

Doppia tegola in casa Parma. Non solo Valentin Mihaila, Fabio Pecchia perde anche Cristian Ansaldi. L'argentino ha riportato una lesione di basso grado al flessore della coscia sinistra. Ansaldi era entrato in campo dopo l'infortunio di Mihaila (lesione di alto grado alla coscia destra) e si era piazzato a sinistra nel tridente a sostegno di Inglese. Un doppio problema serio, visto che nella batteria di esterni, l'ex Torino è l'unico di ruolo. Toccherà adesso a Pecchia trovare la soluzione ideale per ovviare alle assenze pesanti di questo inizio di stagione. Dell'esterno offensivo sbandierato come obiettivo di mercato in estate non c'è traccia dato che Zanimacchia è tornato alla Cremonese e Leris è rimasto alla Sampdoria. Erano due obiettivi designati. Toccherà dunque a uno tra Tutino e Benedyczak fare l'esterno, a meno che Pecchia cambi soluzione di gioco e modo di stare in campo alla sua squadra.

Per Adrian Bernabé i tempi di recupero saranno valutati quotidianamente in base all’evoluzione del quadro clinico. Rientra invece Yordan Osorio, tornato ad allenarsi regolarmente con il gruppo squadra. Una buona notizia dopo un inizio di settimana non semplice per il Parma.