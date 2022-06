Al Cinema Astra tutti in piedi per 'Il mestiere del capitano'

Quando si sono accese le luci in sala, sullo schermo scorrevano i titoli di coda in un sottofondo scandito dagli applausi. Molti battevano le mani compiaciuti, diversi ospiti con si asciugavano le lacrime che scendevano dagli occhi gonfi. La gente è uscita dal Cinema Astra emozionata dopo aver visto la splendida cavalcata del Parma che in tre stagioni si è lasciato alle spalle la Serie D, la Lega Pro e la Serie B approdando nel calcio che conta dopo il fallimento. Roba da tradurre al più presto anche in inglese, di modo che l'impresa possa essere apprezzata e goduta a pieno a ogni latitudine e da tutti i tifosi del Parma nel mondo. Un'impresa, dicevamo, guidata in campo da Alessandro Lucarelli che nel documentario scritto e diretto da Davide Potente e prodotto da Lux for media di Luciano Parravicini con il sostegno del Ministero della Cultura e di SIAE nell’ambito del programma Per chi crea, si è raccontato in prima persona in quello che è stato 'Il mestiere del capitano'.

Mentre scorrevano le immagini di partite, gol, esultanze, sconfitte e racconti più intimi nella mente dei presenti riaffioravano ricordi di un’impresa sostenuta da una proprietà che ha fatto miracoli, come quella formata dagli imprenditori di Parma presenti al Cinema Astra nelle figure di Marco Ferrari, Guido Barilla, Pietro Pizzarotti e Giacomo Malmesi e realizzata in campo grazie a una squadra unita, a un gruppo forte messo in piedi dal direttore sportivo Daniele Faggiano e governato da Roberto D’Aversa.

Le lacrime avevano sapore di gioia, di orgoglio per quello che il Parma ha fatto, per aver regalato una gioia immensa ai tifosi, presenti nelle figure storiche dei Boys e del Centro di Coordinamento. Anche loro, assieme a quel Parma e alla società che lo ha sostenuto, sono entrati nella leggenda e con loro anche il capitano. Un'impresa che ha appassionato anche il direttore sportivo dell'attuale Parma, Mauro Pederzoli, accompagnato dal Team Manager Alessio Cracolici che la scalata l'ha vissuta in prima persona al fianco della squadra. "Sicuramente è un emozione forte - spiega Lucarelli - rivivere queste partite, questi momenti, questi traguardi. Come giocatore ripercorrere tappe importanti di un percorso bello, faticoso, lungo ma che ha portato i suoi frutti, è sempre straordinari. Ho dato il meglio di me a questo club, a questa città e alla sua gente. In questo documentario c’è Lucarelli, c'è il giocatore e c’è la persona che sono: una persona vera e spontanea che ha dato tutto per la causa, riuscendo a centrare la tripla promozione e riportarlo in Serie A. Un'impresa di cui andiamo orgogliosi tutti. Adesso sto studiando, sto lavorando per trovare la mia strada, voglio tornare in prima linea con questo club".