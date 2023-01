Al Palalottici il 4° Campionato Nazionale “Befana AICS Indoor” Open di Atletica Leggera

Palalottici in corsa per una due giorni, oggi e domani, ospiterà infatti il 4° Campionato Nazionale “Befana AICS Indoor” Open di Atletica Leggera, organizzato dal Comitato Regionale AICS Emilia Romagna e la Commissione Tecnica Nazionale di Atletica Leggera con il patrocinio del Comune di Parma.

Centinaia di atleti, dalle regioni italiane, saranno impegnati nelle gare che vedranno sulle piste del complesso sportivo di Piazza Lago Santo, categorie dai 6 anni ai seniors, per eleggere i campioni nazionali AICS.

La manifestazione sportiva ha visto il saluto inaugurale e la premiazione dei primi atleti dell'Assessore allo Sport Marco Bosi e la presenza di autorità e tecnici AICS. “Il Palalottici dopo la sua completa riqualificazione post alluvione si conferma come punto di riferimento dell'atletica nazionale. Questa manifestazione esprime un'inclusione a 360 gradi, per età e per abilità dei partecipanti confermando le potenzialità dello sport in campo turistico, formativo e aggregativo”.

La IV edizione del Campionato Nazionale di Atletica Leggera Indoor - Open - Befana Aics prevede le seguenti categorie:

Esordienti ( annate 2016/2017 - 2014/2015 - 2012/2013)

Ragazzi / e ( annate 2010/2011 )

Cadetti / e ( annate 2008/2009 )

Allievi / e ( annate 2006/2007 )

Juniores ( annate 2004/2005 )

Adulti M./ F. ( 2003 e precendenti )

Special Olympics ( atleti ipodotati )

Le categorie di gara :

mt.50 e mt.50 ostacoli; 200, 300, 400, 600, 800; marcia 1500/2000/3000: salto in lungo, salto in alto , staffetta 4x1 giro; peso

Il 5 gennaio gareggeranno gli atleti degli Special Olympics, di cui 23 della città di Parma e 6 di Salsomaggiore.