Al River Plate piace Brunetta

Il River Plate sta pensando a Juan Brunetta, centrocampista del Parma che fino a qui ha incamerato 16 presenze impreziosite da 5 assist. L’argentino, all’inizio del campionato una delle più belle sorprese della squadra guidata da Enzo Maresca, pare essersi allontanato da quegli standard. Il cambio di allenatore pare non lo abbia agevolato, con Iachini è partito titolare una sola volta in cinque partite. Era il primo di dicembre, nella gara persa contro il Brescia in casa. Beppe lo vede come mezz’ala, spesso gli ha preferito Sohm in quel ruolo, per garantire maggiore copertura alla mediana e limitare le sortite offensive alle quali Brunetta sembra essere più votato rispetto allo svizzero. In nome dell’equilibrio, il pianista pare un po’ sacrificato dalla nuova filosofia di calcio, più pratica e meno estetica.

Brunetta però preferirebbe - per ora - continuare la sua avventura con il Parma: è convinto di poter rientrare nelle rotazioni anche se l’arrivo di Cassata forse gli chiude qualche porta. In Argentina il mercato apre il 24 gennaio e chiude il 23 febbraio, volendo ci sarebbe anche più tempo per imbastire una trattativa, ma il Parma prima dovrebbe trovare prima un sostituto, poi sedersi al tavolo con il River Plate per discutere i termini. Il calciatore è in prestito dal Godoy Cruz fino al giugno di quest'anno, il Parma ha comunque un opzione per riscattare il suo cartellino in maniera definitiva.