La prima volta nel segno di Vazquez e Benek: riparte da Alessandria la rimonta

Dal nostro inviato

ALESSANDRIA - Respira il Parma, dopo un mese e mezzo riassapora il gusto della vittoria sbarazzandosi dell'Alessandria. Decidono Vazquez e Benedyczak, il marcatore che aveva griffato anche l'ultima gioia datata 1 novembre. Serve un grande Buffon per tenere la porta immolata, ma la squadra di Iachini - guidata da Carillo - ha confermato la crescita, sostenendo la tesi discussa in conferenza stampa ieri: l'indice di pericolosità si conferma dato in crescita, ma rispetto all'ultima partita il suo Parma ha concesso qualcosa in più. Niente paura, ci ha pensato Super Gigi. L'importante erano i tre punti e sono arrivati in maniera convinta. E Iachini può festeggiare così la prima vittoria.

Iachini, tramite Carillo, se la gioca con Benedyczak e Tutino davanti, recupera Schiattarella e affida la mediana a lui e Sohm, con l’intenzione di andare a sostenere il galleggiamento di Vazquez sospeso tra le linee. El mudo è più mezzala che trequartista, a dire la verità, ma ha il compito di agire - per quanto possibile - sempre nel vivo del gioco.

Sullo sfondo circa 400 tifosi, m 398 che sventolano i vessilli del Parma, che ha bene in mente il fatto di dover vincere a tutti i costi la partita contro una squadra che è sotto di tre punti e latita in zona play out. La squadra di Iachini non se la passa benissimo, non vince da un mese e mezzo. Ha sulle spalle la ‘scimmia’ di una classifica orrenda. La partita di Longo sta quasi tutta nella volontà di asfissiare le giocate di Vazquez, che ogni volta che tocca palla si ritrova a pochi passi da lui Ba. Le intenzioni di Carillo sono un po’ diverse: aspettare compatti e scatenarsi grazie alla rapidità nell’attacco della profondità di Benek, che spesso si piazza dietro Inglese per innescarlo. Per la prima occasione però si invertono i ruoli, ed è il polacco ad avere lo specchio libero per calciare su assist del bomber. Ne esce un tiraccio. Va meglio al secondo tentativo, quando il suo destro viene deviato così e così da Pisseri: pronto Vazquez sulla ribattuta. Prima manda al bar con una finta il difensore, poi deposita facile in porta. L’Alessandria si è fatta trovare scoperta, il Parma l’ha punita ma ha anche rischiato un attimo prima. Con un tiro di Milanese ribattuto da Buffon. Sviluppa bene fino a un certo punto, la squadra di Moreno Longo, ma arrivati dalle parti di Corazza, le idee restano solo tali, senza tramutarsi in giocata. E il Parma ringrazia. Nel giro di dieci minuti, la squadra di Iachini chiude la pratica. Dopo la carezza di Vazquez, arriva il pugno di Benek su erroraccio di PIsseri. Sul rinvio del portiere, Inglese raccoglie, alza la testa e mette dentro per il polacco. Gol. Troppa differenza tecnica tra le due squadra che la classifica non rispecchia. Longo rivoluziona la squadra: tre cambi all’intervallo per cercare di aggiustare il tiro. Marconi, Casarini e Kolaj, per Chiarello, Arrighini e Corazza. Non succede tantissimo, la palla migliore capita sulla testa di Marconi, ma Buffon non ha voglia di fare regali. E’ in versione superman. Bonny si divora un gol a porta vuota, ma il 2-0 basta a Iachini per festeggiare la prima vittoria da allenatore del Parma.