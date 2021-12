Alessandria-Parma LE ULTIME | Dubbio Schiattarella-Brunetta

Squadra in casa

Dal nostro inviatoALESSANDRIA - Il Parma ha un solo risultato a disposizione. La vittoria per cercare di risalire una classifica orrenda. Iachini in conferenza stampa, alla vigilia, si è presentato forte dei numeri che segnano una lieve miglioria, a fronte dei giorni - pochi - di lavoro del tecnico sul campo. Indice di pericolosità che cresce, fase offensiva che va meglio. Di conseguenza diminuisce quello legato al rischio e alla fase difensiva che sta trovando un equilibrio, ma questi numeri, senza il supporto della vittoria, valgono poco. Lo sa anche Iachini, che sottolinea un concetto: non siamo ancora squadra, dice a più riprese l’allenatore del Parma.

Che recupera Schiattarella ma non Mihaila. Il centrocampista non è ancora al top, ma quello che sembrava un serio problema muscolare contro il Perugia, pare ora un acciacco. Schiattarella non è sicuro del posto: Brunetta - al rientro dalla squalifica - potrebbe giocare dall’inizio nel centrocampo di Iachini. Davanti, dietro alle due punte Inglese e uno tra Tutino e Benedyczak, ci sarà Vazquez.

“Immagino sempre due attaccanti con dietro Vazquez”, ha detto l’allenatore crociato in conferenza stampa. E’ lui il primo a sapere quanto sia importante un calciatore come el mudo, e soprattutto, quanto sia importante per el mudo giocare a pieno ritmo con davanti due attaccanti che sappiano interpretare le sue idee. Iachini ci spera e sa che la risalita deve ricominciare da Alessandria. Dove il Parma ha un solo risultato a disposizione.

PROBABILI FORMAZIONI

ALESSANDRIA (3-5-2): Pisseri; Prestia, Benedetti, Parodi; Pierozzi, Bruccini, Milanese, Lunetta; Chiarello, Arrighini, Corazza. All: Longo

PARMA (3-4-1-2): Buffon; Osorio, Danilo, Cobbaut; Rispoli, Juric, Brunetta, Delprato; Vazquez; Tutino, Inglese. All: Iachini.