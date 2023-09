Allenamento congiunto con la Spal: in gol Bonny e Charpentier

Allenamento congiunto questo pomeriggio al Mutti Training Center di Collecchio fra Parma e Spal. Una seduta che è stata divisa in due tempi: il primo di 45 minuti, il secondo di 30 (con un intervallo di 10 minuti).

Durante l’allenamento congiunto, sono stati i Crociati ad avere la meglio: al 38′ ad andare a segno è stato Ange-Yoan Bonny con un gran tiro da fuori area, mentre, nel secondo tempo (al 17′), è stato Gabriel Charpentier, ben servito da Hernani che si è liberato sul fondo, a concludere in gol con una conclusione di piatto.

Nel finale, è stato l’ex Luca Siligardi a realizzare ed accorciare le distanze, grazie a un calcio di rigore conquistato da Puletto. Nemmeno il tempo di tornare a centrocampo per battere la ripresa del gioco, che è stata decretata la fine della seduta.

I Crociati torneranno in campo sabato 9 settembre per una seduta al mattino e continuare la preparazione in vista del prossimo impegno ufficiale di campionato contro il Catanzaro (domenica 17 settembre).