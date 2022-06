Coppa dei Club, tris del Pro Parma Padel Academy

Tris del Pro Parma Padel Academy. Il Circolo parmense conquista per la terza volta consecutiva il titolo di Campione Regionale della Coppa dei Club, dopo il successo ottenuto nella Finale disputata nel weekend contro il Blue Padel Carpi per 3-1. Grandi festeggiamenti per la squadra guidata da Nicola Fagetti, segno di una continuità di squadra che consente al Circolo di raggiungere sempre il massimo obiettivo regionale.

I Vice Campioni Nazionali 2021 tenteranno quindi a Pescara di alzare l'agognato trofeo che li vedrà protagonisti per il terzo anno consecutivo. L’attenzione ora si sposta sulle finali nazionali della Coppa dei Club, in programma dall’8 al 10 luglio al Padelmania di Pescara, oltre al Pro Parma Padel Academy e al Latina Padel Club, verrà di fronte il Padelmania Pescara (circolo ospitante), Ternana Padel e Pro Padel Perugia (Umbria), Padel Villanuova Empoli (Toscana), Spazio Newton (Sardegna), i veneti del Padel Village For You Team e le romane Mas Padel e Augustea, in attesa della conclusione delle fasi regionali in Abruzzo.

SPONSOR E INIZIATIVE

Significativa la presenza degli sponsor, tra cui birra Tsingtao, Tap Air Portugal, Cisalfa Sport, Acqua Cottorella e le ultime arrivate Babolat ed Ente del Turismo delle Barbados. «Babolat, azienda leader nella produzione e commercializzazione di attrezzatura per sport di racchetta, ha la ferma intenzione di ripetere anche nel padel gli appaganti risultati ottenuti nel tennis – ha dichiarato Roberto Guerini, Country Manger Babolat VS Italia –. Per questo motivo è molto attenta a tutti i livelli di questo nuovo sport, selezionando le migliori partnership sul territorio, come la Coppa dei Club 2022 di cui è orgogliosa di essere sponsor tecnico».

«Barbados Tourism Marketing Inc, l’ente per il turismo di Barbados in Europa, è felice di associarsi al padel che per sua natura è molto simile al nostro “tennis di strada”, sport inventato sull’isola negli anni 30 dalla classe operaia di Barbados – ha aggiunto Anita Nightingale, direttrice marketing Europa di Barbados Tourism Marketing Inc.-. Confidiamo nel fatto che tifosi e sportivi viaggeranno a Barbados per provare le attività energetiche, ma anche le più tranquille, che la nostra isola mette a disposizione». «La collaborazione con il settore padel di MSP Italia è un vanto – ha concluso Riccardo Pochetti, responsabile dei rapporti con circoli e istituzioni di Cisalfa -. Siamo contenti di esser partner della coppa dei club e di essere stati i primi, otto anni fa ad aver creduto nel padel amatoriale della MSP».

MEDIA PARTNER

Il sito ufficiale www.coppadeiclub.it, i media partner Corriere dello Sport, Tuttosport, Prima Press, Sport Club, Today.it e Mr Padel Paddle hanno fornito tutti gli aggiornamenti sulle finali, mentre le partite sono state trasmesse in streaming sulla pagina Facebook “Padel Amatoriale” grazie alla collaborazione con MY Social Padel.