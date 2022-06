Ghiretti, è argento dei 200 misti: arriva la quarta medaglia

Giulia Ghiretti ha conquistato l'argento nei 200 misti, dietro alla connazionale Monica Boggioni che portato a casa l'oro. E' la quarta medaglia in quattro giorni. In cinque gare ha esultato quattro volte: prima domenica con l'oro nei 100 rana, poi un bronzo in staffetta 4x50 stile mista e un argento in staffetta 4x50 misti mista martedì. Ancora un argento nella gara di stasera ai Mondiali Paralimpici di Funchal, dopo il quarto posto nei 50 farfalla.

L'atleta parmigiana è stata preceduta da Monica Boggioni e dalla giapponese Yui Ohashi, dopo aver guidato per tre frazioni su quattro la gara. Nell’ultima frazione a stile libero è stata recuperata della Boggioni che l'ha superata vincendo l'oro. Si tratta della 22ª dall’internazionale della Ghiretti del 2013 tra Mondiali, Europei e Paralimpiadi, andando a medaglia in tutte le manifestazioni internazionali. E' campionessa del mondo nei 100 rana Sb4 e vice campionessa del mondo nei 200 metri misti.