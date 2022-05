Giro d'Italia, Oldani vince la tappa Parma-Genova: Lopez Perez maglia rosa

Stefano Oldani ha vinto la dodicesima tappa del Giro d'Italia Parma-Genova di 204 chilometri. Per il ciclista milanese dell'Alpecin-Fenix si tratta del primo successo in carriera da professionista. In volata ha battuto Lorenzo Rota (Intermarché) e l'olandese Gijs Leemreize (Jumbo-Visma). Lo spagnolo Juan Pedro Lopez Perez (Trek-Segafredo) conserva la Maglia Rosa. Domani è in programma la 13esima tappa Sanremo-Cuneo di 150 chilometri.