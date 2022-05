Che entusiasmo per il Giro d'Italia: la partenza è stata un successo

Il grandissimo entusiasmo che ha circondato Piazza della Pace non è scemato neanche dopo la partenza della 12esima tappa del 105esimo Giro d'Italia. La manifestazione più popolare che unisce il Paese e inietta aria di familiarità mista a festa che include tutti, ha chiamato forte e Parma ha risposto in maniera altrettanto forte. Appassionati, esperti, sportivi, curiosi, tutti in Pilotta. Perché il ciclismo sembra uno sport di nicchia, ma ha il potere di evocare sensazioni genuine in tutti quelli che ne respirano l'atmosfera. Le transenne hanno circondato Piazza della Pace, invasa da parmigiani e turisti che hanno approfittato della giornata di caldo per godersi la città, tornata a respirare clima di grandi eventi.

La 12esima tappa è cominciata con il ritiro del corridore della Lotto Soudal Caleb Ewan. L'australiano ha lasciato il Giro durante la seconda settimana di gare. Lo ha annunciato il suo Team Lotto Saoudal. "Con molte tappe di montagna in arrivo, insieme al team è stato deciso che Ewan sarebbe tornato a casa. Dopo un breve periodo di riposo, il velocista si avvicinerà al suo prossimo grande obiettivo della stagione, il Tour de France, dove punterà anche alle vittorie nelle fasi sprint".

Nel cuore del centro storico cittadino e precisamente in tutta l’area del Palazzo della Pilotta, sono state allestite la zona di partenza e tutte le aree funzionali all’evento. Da Borgo Cucine a Piazzale della Pilotta, da Piazzale della Pace a Via Verdi e Via Bodoni. In queste strade il traffico è stato completamente inibito dalle 8. A partire dalle 9:00 e fino alle 13:30 viale Toschi e Viale IV Novembre ospiteranno i veicoli e le squadre degli atleti in preparazione alla partenza, pertanto il transito veicolare sarà completamente inibito. La situazione sta lentamente tornando alla normalità.