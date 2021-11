Il Giro d'Italia passa da Parma

Non solo la partenza della tappa Sanremo-Cuneo dedicata ai velocisti. Dopo sei anni di assenza, nel 2022 la Liguria fa il pieno di Giro d'Italia. Il giorno prima del via dalla città dei fiori, la corsa rosa arriverà infatti a Genova, il 19 maggio, in corso Italia per il traguardo della tappa di media montagna che partirà da Parma e che si preannuncia molto favorevole alle fughe da lontano. La dodicesima frazione, giovedì 19 maggio, partirà dalla nostra città e si concluderà a Genova. Quasi 190 chilometri di un percorso piuttosto duro, specialmente per le salite inserite nel finale di una tappa che transiterà anche per Borgotaro, rendendo ancora una volta omaggio a Bruno Raschi, firma storica della Gazzetta dello Sport e del giornalismo sportivo italiano, scomparso nel 1983. Decisivo l’impulso della Regione Emilia-Romagna.