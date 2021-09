Nel weekend via alla 23esima edizione della Cus Parma Parma Mezza Maratona

Una due giorni di eventi, fissati per l’11 e 12 settembre, scandita dalle gare più attese dai podisti parmigiani e da tutti coloro che verranno in città per l’irrinunciabile appuntamento con corsa, benessere e divertimento

Torna l’evento sportivo per eccellenza di Parma, corsa alla portata di tutti che quest’anno taglia il traguardo della 23esima edizione. Parma Mezza Maratona è ormai un simbolo per la città intera che grazie a Cus Parma e all’agenzia Coscelli, Fornaciari e Corniali di Reale Mutua accoglierà i runner nel suggestivo centro storico. Tutto nel segno della sicurezza e nel rigoroso rispetto delle normative anticovid: come da protocolli Fidal non occorre il Green Pass per partecipare all’evento.

Sarà obbligatorio indossare la mascherina per il ritiro del pacco gara e della busta tecnica presso la Segreteria Operativa, che sarà ancora una volta ospitata presso la sede centrale dell’Università di Parma (vedi indicazioni sotto riportate). Al ritiro del pettorale si dovrà consegnare l’autocertificazione anticovid e sarà obbligatorio inoltre indossare la mascherina per accedere all’area di partenza e fino ai primi 500 metri del percorso, punto in cui si potrà toglierla e gettarla negli appositi contenitori. Al traguardo il Comitato Organizzatore fornirà una nuova mascherina che andrà indossata almeno fino all’uscita dell’area di arrivo.

Ci saranno 3 partenze scaglionate, ciascuna da 500 atleti. E’ comunque consigliato indossare la mascherina anche durante gli spostamenti in Piazza Garibaldi e all’interno dell’Expò.

Una due giorni di eventi, fissati per l’11 e 12 settembre, scandita dalle gare più attese dai podisti parmigiani e da tutti coloro che verranno in città per l’irrinunciabile appuntamento con corsa, benessere e divertimento. Prezioso anche il sostegno del Comune di Parma, coorganizzatore dell’evento che mette in mostra il marchio Parma City of Gastronomy e Settembre Gastronomico e dell’Università di Parma. La Parma Mezza Maratona vanta inoltre il prestigioso logo di Parma2020+21, Capitale italiana della cultura. Quest’anno tutta la filosofia dell’Expo è orientata al Benessere: a cominciare dalla Cittadella della Salute con le attività dell’Agenzia CFC di Reale Mutua e la “Capsula” prezioso strumento per un check up della persona.

IL PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE - La Mezza Maratona, ovvero la distanza dei 21 chilometri, rimane la “regina”, ma al suo fianco resta la 10 km competitiva, entrambe riservate ai soli tesserati. Per tutti invece nasce la Parma 10KM Virtual. Una corsa da fare dove, quando e con chi vuoi ma in pieno stile Parma Mezza Maratona: con tanto di maglia ufficiale, pettorale e medaglia. Nessuna classifica o podio, ma la possibilità di postare con i tag ufficiali dell’evento #parmamezzamaratona la foto con maglia e pettorale.

L’EXPO IN PIAZZA GARIBALDI – Oltre alla Capsula di Reale Mutua (attiva tutto il giorno), Artcafè proporrà un caffè freddo zero grassi sempre per preservare un corretto stile di vita a partire dalle 11. Nel pomeriggio prenderà il via l’evento di Cetilar ® con il workshop “Dalla prevenzione dei principali infortuni alla corretta supplementazione nutrizionale” che si terrà sabato 11 settembre alle ore 17:00 sotto i Portici del Grano. Preziosa anche la presenza di Erreà Sport, che grazie al proprio trailer, fungerà da punto di riferimento per la vendita a sportivi e appassionati con prodotti certificati Oeko Tex e tessuti T- Energy. I partner Lombatti e Jeep esporranno due auto in stile Green per tutta la giornata.

VANTAGGI EXTRA – Grazie all’affiatata squadra formata da comitato organizzatore e partner sono tante le offerte messe a disposizione dai partner. A cominciare dalla Parma Card, frutto della collaborazione con l’ufficio Turismo del Comune di Parma, grazie al quale i partecipanti hanno diritto a un mare di offerte. Nel pacco gara è presente inoltre un coupon da utilizzare al Bistrò sotto i Portici del Grano (Piazza Garibaldi) nell’ambito della storica e prestigiosa rassegna Settembre Gastronomic o.

LE ISCRIZIONI – E’ possibile acquistare gli ultimi pettorali per le competitive anche sabato 11 alla Segreteria Operativa