Mondiali paralimpici nuoto, Ghiretti: è oro nei 100 metri rana SB4

Giulia Ghiretti subito protagonista ai Mondiali di nuoto Paralimpico di Funchal. La nuotatrice azzurra, già vincitrice di tre medaglie paralimpiche tra Rio de Janeiro e Tokyo, conquista una splendida medaglia d'oro nella prima giornata di gare mettendo la sua impronta sulla rassegna portoghese. Giulia, si legge in una nota, compie la gara perfetta nei 100 metri rana Sb4 e precede sul podio l'altra italiana Monica Boggioni: 1'52"01 il tempo della nuotatrice di Parma che firma così l'ennesima impresa della sua strabiliante carriera. Prestazione strepitosa per un'immensa Giulia Ghiretti, attesa domani dai 50 farfalla e poi mercoledì dai 200 misti. "Non potevo iniziare meglio questi Mondiali. L'attesa era tanta e anche l'emozione, sono riuscita a rimanere concentrata e dare il massimo sin da subito e questo mi consente di affrontare con serenità anche le prossime gare - le parole di una raggiante Giulia con la medaglia al collo - Dopo le Olimpiadi di Tokyo mi sono allenata con l'obbiettivo di fare bene qui in Portogallo e questo oro mi ripaga di tutti gli sforzi e i sacrifici fatti".