Sant'Ilario, medaglia d'oro al Parma baseball, Meli: "Avanti con maggiore impegno"

Il 2022 del Parma baseball si apre con una bellissima notizia. Il successo nell'European Champions Cup di baseball dello scorso luglio e la vittoria nella Final Four per l'accesso al massimo torneo continentale hanno indotto il Comune di Parma ad assegnare alla società campione d'Europa il Premio Sant’Ilario. La consegna della Medaglia d’Oro del Comune di Parma avverrà domani, giornata del Santo Patrono cittadino, presso il Teatro Regio in una cerimonia che potrà essere seguita on-line a partire dalle ore undici sulla pagina Facebook del Comune di Parma. La delegazione del Parma Baseball sarà composta dal general manager Massimo Fochi, dall'allenatore Gianguido Poma e del capitano Sebastiano Poma. L’assegnazione della Medaglia d’Oro è motivo di orgoglio e grande soddisfazione per la nostra società e premia l’impegno del presidente Luca Meli e dei suoi collaboratori. Queste le parole di Luca Meli. "Ringrazio di cuore l’Amministrazione comunale per l’attribuzione della Medaglia d’Oro del Premio Sant’Ilario. Fin dall’inizio del mio mandato mi sono posto l’obiettivo di riportare il Parma baseball al proprio ruolo storico di società pienamente inserita nel tessuto cittadino e di positivo punto di riferimento per i giovani del territorio. Questo importante riconoscimento ci invita a proseguire sulla strada intrapresa con ancora maggiore impegno".