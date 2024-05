Ancelotti: "Che errore dire 'no' a Baggio al Parma"

L'ex allenatore del Parma, Carlo Ancelotti, ha riconosciuto l'errore. In una lunga intervista concessa al Times, ha parlato della possibilità di portare al Parma Roberto Baggio ai tempi in cui lui era sulla panchina crociata. "Quando ho iniziato non ero così. Avevo un sistema che ho imparato al Milan da Arrigo Sacchi. Era il 4-4-2. E per questo ho rifiutato Roberto Baggio al Parma perché voleva giocare da numero 10. Ho detto: 'No, non gioco con il 10'. All'epoca era uno dei migliori del mondo e l'ho rifiutato perché volevo giocare con due attaccanti... È stato un errore. Oggi direi: "Baggio vieni a Parma e troveremo una soluzione". Invece gli dissi di no e andò a Bologna... fu un mio errore".