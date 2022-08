Ansaldi: "Parma, un club di grande storia: Vazquez mi ha detto che è un club da Champions"

Cristian Ansaldi è a disposizione di Fabio Pecchia. Sta lavorando per trovare la condizione migliore, ma è già focalizzato nel mondo Parma. "Sono contento di essere qua - ha detto in conferenza stampa - voglio crescere con la squadra e contribuire a creare una mentalità vincente da subito. Personalmente mi sento bene, fino a qui ho lavorato da solo, è chiaro che manca il ritmo di dover lavorare con la squadra. Io sono venuto a Parma per la storia di questo club, conosco la società e quello che ha fatto nel corso del tempo. Sono a disposizione del mister sin dal primo giorno e voglio aiutare la squadra a trovare la giusta identità.

Vengo a Parma con tanta voglia e tanta fame. Questa per me è una sfida personale. Nell'arco della mia carriera mi mancava questa tappa. Voglio vivere questa nuova avventura con la voglia di imparare e di crescere giorno dopo giorno. Ho avuto tanti allenatori e tanti compagni di squadra, nel mondo calcio tutti ti lasciano qualcosa e, soprattutto, trovi sempre il modo per crescere. Questo è il modo di vivere le sfide.

Dal primo momento in cui mi hanno parlato di Parma sono stato convinto e consapevole che sarebbe stata la scelta giusta. Conosco la storia della società e del club e voglio farne parte contribuendo alle vittorie. Dobbiamo creare una squadra che sappia come costruire una mentalità vincente. Questo è il primo passo da fare per crescere. Pecchia è stato importante, l'ho sentito, ci siamo parlati. Anche Vazquez mi ha parlato molto bene della squadra. Mi ha detto che è un club di Champions, che c'è tutto per fare bene e che sarei potuto venire tranuillamente. Tutti sappiamo qual è l'obiettivo principale di questa società. A partire dal Cosenza in avanti, bisogna fare più punti possibili. Il mio ruolo? Posso giocare in tante posizioni, con Mazzarri ho fatto il terzino destro, il sinistro, la mezzala, l'esterno d'attacco. Il fatto che possa giocare con entrambi i piedi mi aiuta tanto. Io preferisco attaccare, lo sanno tutti".