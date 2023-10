Ascoli-Parma 3-1 LE PAGELLE | Man imprendibile, Bernabé prezioso

Ecco le pagelle di Ascoli-Parma 3-1

Chichizola 7 - Non può nulla sulla staffilata di Caligara che vale l'1-1 ma è decisivo, sempre sul numero dieci dell'Ascoli, quando in tuffo gli nega la doppietta. Riflesso salvifico su tiro-cross di Adjapong a inizio ripresa.

Delprato 6 - Gara di sostanza, anche se il cross del momentaneo 1-1 viene dalla sua parte. Comunque arremba.

Osorio 5,5 - Distratto in fase difensiva, morbido in marcatura dove non riesce a far valere la sua stazza. Non è la sua partita migliore anche se la rimette in piedi nel finale.

Circati 6 - Troppo distante da Mendes in occasione dell'1-1 di Caligara: lo lascia libero di apparecchiare il tiro per il centrocampista. Dopo cresce e monitora di più la situazione.

Ansaldi 5 - Lascia troppo spazio a Nestorovski che raccoglie il cross dalla sinistra in occasione del gol di Caligara. Si fa vedere in avanti, appena può ma senza sortire l'effetto sperato.

62' Di Chiara 6 - Entra a gara più o meno decisa ma dà comunque il suo contributo con la squadra più equilibrata.

Estevez 6,5 - Solita corsa e solita lettura in fase difensiva. Si guadagna la punizione del 3-1 trasformata da Bernabé.

Bernabé 7 - Terzo gol in campionato: mezzo punto in più per pennellata d'autore per lo spagnolo che gioca un'altra buona gara. Dopo la sofferenza nella parte centrale del primo tempo, esce mostrando mezzi tecnici importanti.

Man 7,5 - Terzo gol in due partite, sesto stagionale compresa la Coppa Italia, terzo all'Ascoli in quattro gare. Imprendibile per la difesa bianconera. Se trova continuità può diventare un fattore. Esce scontento, ma ci sta.

62' Coulibaly 6 - Entra così così, con qualche distrazione di troppo. Poi trova il bandolo di una matassa che riesce a governare in un ruolo non proprio suo.

Sohm 6 - Ha il merito di andare a mordere quella palla mezza e mezza di Bellusci dalla quale nasce il primo gol del Parma che apre la partita. Titubante nel coast to coast che si era costruito da solo, si fa negare la gioia da Bellusci sulla linea. Va sempre sul primo possesso degli avversari.

84' Camara sv - Una bella notizia per Pecchia che può contare su uno dei giocatori più decisivi sotto la sua gestione. Poi regala un brivido al suo allenatore con quel fallo a Rodriguez che per Fabbri era rigore mentre per il Var è solo punizione. Meno male.

Benedyczak 6 - Non la solita partita: stavolta non ci sono spazi da attaccare, ma c'è da combattere. E lui non si tira indietro. Decisivo, pronti via, a inizio gara con un colpo di testa a salvare la sua porta, fa arrabbiare Pecchia quando con Colak si divora il 4-1.

84' Mihaila sv.

Bonny 6 - Assist per Man, gara generosa nella quale lotta e gioca per la squadra. Ha pure sui piedi qualche occasione potenziale, ma

69' Colak 5,5 - Appena ha specchio libero calcia ma senza raccogliere i frutti sperati. Può considerarlo comunque un rodaggio in vista di Lecce dove contenderà una maglia a Charpentier.

Pecchia 6,5 - Gara di governo: soffre ed è fortunato nella prima parte del primo tempo, poi la mette in discesa grazie alla forza e alla qualità di cui dispone. La chiude con il pilota automatico, in superiorità numerica. Ottava vittoria in undici partite, 23 gol fatti e 26 punti. Difficile chiedere di più.