Atalanta-Parma LE ULTIME | Inglese dal 1', Sohm e Cyprien in mediana

Dal nostro inviato

BERGAMO - “Le uniche certezze sono rappresentate dal lavoro”. Lo ha detto in conferenza Fabio Liverani, uno che di lavoro se ne intende e anche nel momento più difficile rivendica la sua professionalità. Il Parma vive il suo momento più difficile della sua stagione, il suo allenatore è appeso a un filo e la sconfitta potrebbe essere fatale all’allenatore romano, che va a Bergamo senza quattro titolari. All’assenza prolungata di Gervinho, si sommano quelle di Iacoponi, Osorio e Kucka, out per problemi muscolari.

L’Atalanta viene da cinque gol rifilati all’Atalanta. Liverani ha avuto 36 ore per preparare la gara dopo la sconfitta di Torino, ma il morale della sua truppa è molto basso, per via delle tre sconfitte consecutive. Le scelte sembrano forzate, quasi in ogni reparto. Davanti a Sepe, probabilmente ci sarà spazio per Lautaro Valenti, verso la prima da titolare. Busi (in ballottaggio con Laurini) e Gagliolo sugli esterni, con Bruno Alves a completare la difesa. A centrocampo potrebbe esserci spazio per Brugman, caduto nel dimenticatoio. L’uruguaiano se la vedrà con Cyprien e Sohm, per un posto in regia, Hernani e Kurtic saranno le mezz’ali.

Davanti Inglese è favorito su Cornelius, con Karamoh e probabilmente Brunetta sugli esterni.

PROBABILI FORMAZIONI

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina, Ilicic, Muriel. All: Gasperini

PARMA (4-3-3): Sepe; Busi, Bruno Alves, Valenti, Gagliolo; Hernani, Sohm, Cyprien; Karamoh, Inglese, Kurtic. All: Liverani.