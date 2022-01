Atalanta, chiuso l'affare Mihaila: non gioca contro il Crotone

Valentin Mihaila è vicinissimo all'Atalanta. Il romeno è atteso già oggi a Bergamo. L'intesa è stata trovata per un prestito con obbligo di riscatto. L'attaccante piace molto a Gasperini per la sua rapidità, in allungo può essere decisivo e può fare la riserva di Boga. Non segna moltissimo ma, come Pezzella, a Bergamo può crescere molto. Contatti approfonditi già ieri, gli ottimi rapporti tra i club hanno favorito l'affare che è già definito. Prestito con obbligo di riscatto fissato a 9 milioni in base al verificarsi di determinate condizioni. Dentro potrebbe finirci anche Enrico Delprato, giocane difensore che tanto piace a Iachini per la sua duttilità. I primi abboccamenti già a novembre, quando la Dea aveva delle difficoltà per arrivare a Boga. Preso l'ivoriano, le situazioni di Ilicic e Miranchuk che non convince hanno spinto l'Atalanta a rifarsi sotto. Già oggi Mihaila è atteso a Bergamo, infatti non scenderà in campo contro il Crotone.