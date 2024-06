Attesa Man e Mihaila: debutto a Euro2024 ma il rinnovo è lontano

Oggi pomeriggio Dennis Man e Valentin Mihaila debuttano a Euro2024 con la Romania. È finita l'attesa, dopo 8 anni la Tricolore torna a disputare un torneo continentale con un Paese intero pronta a spingere Iordanescu e i suoi nel ruolo di possibile sorpresa. Anche Parma segue con interesse le gesta dei due attaccanti, aspettando qualche buona notizia sul fronte rinnovo. Si rischia di allungare i tempi proprio per via dell'Europeo, vetrina che potrebbe da una parte 'legittimare' le richieste di Becali per i suoi assistiti (in caso di buona riuscita dei due) dall'altra portare il Parma a difendere con una tesi convincente la sua posizione. Il Club avrebbe voluto risolvere la questione futuro prima dell'inizio di Euro2024, per lo meno anticiparlo rispetto all'esordio di oggi con l'Ucraina.



Valentin Mihaila (23) durante l'ultimo test amichevole con la Bulgaria - foto LaPresse.it

Salvo colpi di scena nelle prossime ore bisognerà aspettare ancora. Al Mutti Training Center sanno che sarà una partita complicata, ma l'Area Tecnica del Parma resta ferma sulla sua proposta: ritocco dell'ingaggio più rinnovo al 2027. Farebbe comodo a Fabio Pecchia ricominciare la sua avventura con Man e Mihaila nel motore del nuovo Parma. Ma dall'altro lato Becali non sembra intenzionato ad accettare la proposta. Nonostante il dialogo sia andato avanti, resta ampia la distanza tra le parti. Si ha come l'impressione che questo braccio di ferro possa andare anche oltre l'Europeo. I giocatori, con l'entourage, hanno ribadito più volte di voler rimanere a Parma e difendere la causa anche in Serie A, ma la partita è lunga e può succedere di tutto, compreso l'addio. I contratti di Man e Mihaila scadono tra un anno, intorno a loro ci sono diversi rumors ma ancora nulla di concreto. A Collecchio, fino a ora, non sarebbero arrivate proposte convincenti tali da far vacillare il Club che, da parte sua, aspetta segnali convinto di aver fatto il massimo nel riconoscere ai calciatori un adeguamento importante dal lato economico, oltre che la centralità nel progetto tecnico-tattico guidato da Pecchia. Non è ancora un "dentro o fuori", ma sarebbe meglio risolverla rapidamente per poi portare avanti le strategie che il Parma ha in mente.