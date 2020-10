Avanti tutta per Sohm, il primo obiettivo di Liverani: e Vlahovic...

La fase d’attesa del Parma è di quelle attive. Nelle ultime ore di mercato, il direttore sportivo Marcello Carli e il vice Alessandro Lucarelli stanno vagliando numerose piste, con l’obiettivo di affidare a Liverani giocatori funzionali al suo credo calcistico. Gli input del tecnico romano hanno tracciato profili utili al suo gioco, le richieste urgenti di Liverani si focalizzano sul terzino destro, sul difensore centrale e sul play. In questo ruolo, nello specifico, serve un giocatore robusto: che sappia giocare il pallone e di conseguenza anche schermarlo quando ce l’hanno gli altri. Piace Wylan Cyprien, centrocampista centrale del Nizza valutato intorno ai 15 milioni. Il Parma ha fatto la sua offerta: mira ad abbassare le pretese dei francesi, cercando di dilazionare il pagamento in più anni. Intanto il giocatore si starebbe convincendo. L'altra pista è quella che porta a Simon Sohm, centrocampista dello Zurigo, per il quale la coppia Carli-Lucarelli ha accelerato in maniera notevole nella giornata di oggi. Accordo trovato, manca ancora qualche dettaglio ma da qui a lunedì si conta di chiudere.

Detto del reparto di mezzo, in avanti rimane vivo il sogno Dusan Vlahovic, giocatore che avrebbe accettato l’idea del prestito e che aspetta l’evolversi della situazione legata alla Fiorentina. Iachini cerca una punta, il serbo non ha garanzie di titolarità, a Parma il discorso sarebbe diverso. Soprattutto se partisse uno tra Inglese e Cornelius, giocatori sempre attenti a quello che succede intorno a loro in chiave mercato. Con Juan Brunetta in arrivo, il giocatore ha firmato il contratto in Argentina, dovrebbe arrivare anche Osorio, difensore centrale del Porto che sistemerebbe il reparto arretrato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’unico tassello mancante, a questo punto, sarebbe il terzino destro. Sabelli è un’idea che resta sospesa, non c’è stato l’affondo, a Carli piace Venuti della Fiorentina, operazione che servirebbe a rimpiazzare il partente Darmian destinato all'Inter.