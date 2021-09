Avanza Tutino contro la Spal, a centrocampo dubbio tra Sohm e Brunetta

Enzo Maresca prova a dare continuità al punto di domenica scorsa. Prima della sosta c’è da sistemare la faccenda Spal, squadra che dopo sei partite ha un punto in meno rispetto al Parma. In casa, la squadra di Clotet ha battuto Pordenone e Vicenza, fermando la corazzata Monza sull’1-1, in trasferta invece ha palesato diversi problemi, che il Parma dovrà essere bravo ad evidenziare.

Rispetto alla gara contro il Pisa, Enzo probabilmente avrà a disposizione Yordan Osorio, rientrato nella lista del Venezuela per le gare di qualificazione del Mondiale in Qatar, contro Brasile, Ecuador e Cile e arruolabile quindi anche per la trasferta al Mazza. Non dovrebbe esserci Stanko Juric, che si è allenato seguendo un programma personalizzato per tutta la settimana, in seguito alla botta alla caviglia di domenica, che lo ha costretto a uscire al 20’ di Parma-Pisa.

Quella del croato non è l’unica assenza. Mancheranno anche Man e Danilo, positivi al coronavirus. Maresca ha un po’ di scelte obbligate da fare. Se in difesa pare abbia trovato la quadra con Delprato e Coulibaly esterni, a centrocampo con l’assenza di Juric è probabile che Brunetta faccia un passo indietro e che dall’inizio giochi Felix Correia, assieme a Tutino, in vantaggio su Inglese, e Mihaila. Qualora Maresca volesse puntare sull’argentino più avanti, nel tridente, toccherebbe a Sohm ricoprire il ruolo di mezz’ala, con Schiattarella a registrare i movimenti di una mediana che deve cominciare ad accelerare attraverso la fantasia di Vazquez.