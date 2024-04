Vigilia contro il Bari, Pecchia: "Il campionato non finisce domani"

“E’ un grande stimolo, è bello dall’esterno vedere un campionato così competitivo nelle zone alte. E’ una cosa insolita rispetto al passato, ma per noi è un grandissimo stimolo. Ci spinge sempre e continuamente, settimana dopo settimana, a fare le cose meglio, a cercare di aggiustare, di andare a rettificare e a migliorare ogni fase. Perché se dobbiamo mantenere questa posizione di classifica, dobbiamo continuare a lavorare . Adesso per i miei, ma credo un po’ per tutti, c’è voglia di stare sul campo, l’unico modo per parlare è fare i fatti. Ovviamente il modo è farlo su un campo e domani farlo su un campo di prestigio, quindi con ancora più entusiasmo”.

“La cosa che mi fa piacere è che anche noi dobbiamo giocare per un risultato, quindi senza calcoli. E la partita sarà giocata contro una squadra che ha voglia di vincere . Bisogna giocarla, senza fare calcoli e farla sempre come abbiamo fatto, per vincere. E dal punto di vista tattico sarà diversa da quella fatta con il Lecco. Tre numero perfetto? Continua a essere il mio numero perfetto, quello che mi piace di più. Ora in questo momento bisogna pensare che ci sono 9 punti in palio e il campionato non finisce domani , a Bari”.

“Il Bari lo reputo grande per l’ambiente, per la città, per il Club, per i tifosi, per lo stadio e per la storia passata ma anche recente. A distanza di dieci mesi questo gruppo lavorava per andare in Serie A e ora è in un momento totalmente diverso ma questo è il campionato di Serie B dove i valori si riducono e la differenza è nei dettagli. Questo è quello che succede in Serie B e in un nessun altro campionato. Che partita sarà? Mi aspetto un po’ di tutto, c’è il momento in cui bisognerà saper gestire la gara. Oppure può esserci una parte di attesa, una dove andremo con la voglia, l’intensità e il ritmo a ricercare il gol, tutto condito dalla nostra qualità, dal nostro entusiasmo e dalla voglia di andare a giocare una partita di calcio”.