Bari-Parma LE ULTIME | Buffon guida i crociati nell'Astronave

A Bari c' grande attesa per la partita contro il Parma. Pecchia e i suoi troveranno un'accoglienza calorosa per la ripartenza del campionato: sono previsti ventimila spettatori al San Nicola per una gara che profuma di Serie A. All'arrivo in Puglia Buffon e compagni hanno trovato diversi tifosi ad attenderli all'Hotel. Molti erano lì per il capitano, preso d'assalto per selfie e autografi a testimoniare che la sua aurea di campione dello sport non tramonterà mai. Davanti al portiere crociato, Pecchia schiera la difesa a quattro di San Siro, con Delprato, Osorio, Valenti e Balogh che San Siro ha disputato una grandissima partita, ma non è sicuro del posto, visto il rientro di Oosterwolde. Il terzino olandese ha smaltito l'infortunio e, nel caso, sarebbe pronto a scendere in campo dal primo minuto.

A centrocampo, con la squalifica di Estevez, Pecchia potrebbe affidarsi a Juric e Sohm come guardiani di Bernabé. Lo spagnolo a Milano ha entusiasmato, Pecchia gli chiede la conferma a Bari, dove diventerà prezioso soprattutto quando si troverà a schermare i palloni che i padroni di casa proveranno a lavorare in mediana. In attacco Inglese e Charpentier sono arruolabili. Ma soprattutto per il francese bisognerà mostrare grande cautela. Viene da un percorso complicato, martedì era a San Siro ma più per stare vicino alla squadra. E' partito per Bari con un'autonomia minima e Pecchia non vuole rischiare. Mihaila è pronto a subentrare a gara in corsa. Servirà ripetere la partita di Milano.

PROBABILI FORMAZIONI

BARI (4-3-2-1): Caprile; Dorval, Di Cesare, Vicari, Ricci; Maita, Maiello; Benedetti; Botta; Folorunsho, Cheddira. All: Magnani.

PARMA (4-3-3): Buffon; Delprato, Osorio, Valenti, Oosterwolde; Juric, Bernabé, Sohm; Camara, Vazquez, Benedyczak. All: Pecchia.