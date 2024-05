Bari-Parma LE ULTIME | Vai, Anthony: tocca a te

Per un sogno che è quello di una città e di un popolo intero. A 180' dal termine della stagione non c'è ancora nessun verdetto definitivo nelle zone alte della classifica. Gli spettatori disinteressati diranno che è il bello della Serie B, dove niente è scontato. E dove oggi, però, potrebbe decidersi molto se non tutto. Prendete il Parma, che giocherà alle 18 contro il Bari sapendo già più o meno quante possibilità avrà di tagliare il traguardo atteso tre stagioni. In un campionato letteralmente dominato dalla squadra di Pecchia, chi insegue non è rimasto però a guardare e, se ancora non si fanno certi ragionamenti, è per il rendimento di Como e Venezia, impegnate rispettivamente contro Cittadella e Catanzaro. La partita più complicata l'avrà sicuramente la squadra di Vanoli, impegnata al Ceravolo, campo principale anche per Pecchia e la truppa crociata. L'ex Cremonese sa che per essere promossi serve vincere in Puglia (contro il Bari che si gioca la stagione e vuole evitare di retrocedere) e sperare che Como o Venezia non vincano. Oppure potrebbe essere sufficiente un pareggio, se Como o Venezia perdessero. Calcoli che non devono far perdere il sonno né le energie al Parma.

Senza Benedyczak (che volerò all'estero per un consulto medico dopo l'infortunio patito contro il Lecco) e Man (convocato per spirito di gruppo), don Fabio punterà tutto sull'uomo di Bari Vecchia. Anthony Partipilo, che ha esordito in Serie B proprio con la maglia del Bari (15 dicembre 2012), ha segnato fino a ora due reti alla sua ex squadra in Serie B. Uno dei suoi tre gol con la maglia del Parma - bellissimo - lo ha realizzato nella partita d'andata. Contro nessun’altra avversaria ha segnato più gol nel torneo. Tocca a lui trascinare il Parma: dal San Girolamo, casa natale di Anthony, al San Nicola sono più o meno dieci chilometri di strada. Quella strada che lo ha visto fare tante volte su e giù e che oggi potrebbe vederlo scrivere una pagina importante. Della sua storia e di quella del Parma. Con lui Bernabé e Mihaila, a spingere Bonny là davanti. Per un sogno che è quello di una città e di un popolo intero.

PROBABILI FORMAZIONI

BARI (4-3-3): Pissardo; Pucino, Di Cesare, Vicari, Ricci; Maita, Acampora, Sibilli; Kallon, Nasti, Morachioli. All: Giampaolo.

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Delprato, Osorio, Circati, Di Chiara; Estevez, Hernani; Partipilo, Bernabé, Mihaila; Bonny. All: Pecchia.