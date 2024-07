Baseball e softball, tutto pronto per il torneo giovanile "Due Torri"

Si rinnova l’appuntamento con il 37° Trofeo internazionale giovanile di baseball e softball “Due Torri” – Gruppo “La Giovane S.C.p.A - nei giorni 24-25-26-27-28 luglio negli spazi dello Stadio “Nino Cavalli”, nei tre campi del Centro Sportivo “Aldo Notari” di Via Confalonieri Casati, nel campo “Fratelli Franchini” di Via Volturno, nei campi “Enzo Fainardi” e “Guglielmo Catuzzi” del C.S. “Ferruccio Bellè” di San Pancrazio, nel campo “Tullo Massera” di Via Parigi, nel campo “Enrico Spocci” di Via Budellungo e nei tre campi da gioco di Sala Baganza. Il torneo è abbinato al 19° Memorial “Mario Bacchi Stefani”, organizzato dal Gruppo Oltretorrente. L’evento sportivo è co-organizzato e patrocinato dal Comune di Parma Settore Sport ed anche con l’utilizzo del logo Parma Città creativa per la gastronomia “Unesco”.

Ne hanno parlato Marco Bosi, assessore allo Sport del Comune di Parma, Barbara Lori, assessora alla Programmazione, Pianificazione Territoriale e Pari Opportunità della Regione Emilia – Romagna, Andrea Paini Presidente Fondatore del Gruppo Oltretorrente Baseball e Softball, Antonio Bonetti, delegato C.O.N.I. Parma, Ginetto Donati, presidente de La Giovane S.C. P. A., Silvia Cerocchi Presidente di Special Olympic provinciale Parma e da Giorgio Ferrari di A.I.D.O. Parma.

L’Assessore allo Sport Marco Bosi ha rimarcato: “Il torneo Due Torri è il più importante torneo di baseball giovanile non solo a livello locale. Si conferma occasione di sport ma anche di crescita per i ragazzi che vivono una esperienza importante con un forte valore educativo, certamente un’opportunità straordinaria per tutti loro”.

Andrea Paini Presidente Fondatore del Gruppo Oltretorrente Baseball e Softball ha illustrato lo svolgimento del torneo che si conferma “occasione per creare nuove amicizie e lasciare bei ricordi nei partcipanti. Ha ringraziato il Comune e tutti gli sponsor coinvolti”.

L’assessora regionale Barbara Lori ha ricordato l’impegno della Regione a favore dello sport con la legge ad hoc che mette in campo interventi e risorse. “Il torneo Due Torri è un fiore all’occhiello per questo territorio, per questo la Regione ha cercato di sostenerlo in quanto manifestazione che è anche una potente scuola di vita per le ragazze ed i ragazzi coinvolti”.

Ginetto Donati Presidente de La Giovane ha dichiarato: “Siamo contenti di sostenere il Torneo Due Torri. Come tutti gli anni abbiamo scelto di essere al fianco del gruppo Oltretorrente baseball per questa prestigiosa iniziativa sportiva che si terrà a Parma dal 24 al 28 luglio e che vedrà la presenza di ragazzi provenienti da tutto il mondo. Credere nel lavoro di squadra per creare relazioni positive con il territorio e sostenere progetti che riguardano soprattutto i più giovani, rappresentano i valori che come azienda vogliamo portare avanti.”

La manifestazione sportiva è un classico per gli appassionati, non solo parmigiani, del “batti e corri”, e si conferma un evento di alto valore tecnico-agonistico. Si svolge in abbinamento con il Torneo in ricordo di Mario Bacchi Stefani, grande dirigente giallo-blu, prematuramente scomparso nel giugno 2003. Quest’anno il Memorial raggiunge la 19^ edizione. Oltre a Mario, il “Due Torri” è anche un’occasione per ricordare gli amici: Marco Capelli, Italo Gazza, Paolo Rizzardi e Arturo Gastone Tommasini a cui sono dedicati quattro premi fair-play rispettivamente nelle categorie under 15 baseball, under 15 softball, under 13 softball e under 18 baseball.

A testimonianza della costante attenzione prestata dal gruppo Oltretorrente al mondo del volontariato e della solidarietà, è stata riconfermata la collaborazione con le associazioni “NOI PER LORO” e A.I.D.O. Sezione di Parma.

La cerimonia di presentazione ufficiale del Torneo si terrà mercoledì 24 Luglio alle 21.00 al campo n. 3 del centro sportivo “Aldo Notari”, alla presenza delle massime Autorità Civili e Sportive di Parma e provincia.

Il “Due Torri” presenta quest’ anno 6 tornei(under 12 baseball a 8 squadre, under 15 baseball a 6 squadre, under 18 baseball a 6 squadre, under 13 softball a 4 squadre, under 15 softball a 6 squadre open softball a 4 squadre) totale tra baseball e softball n. 34 piu’ le formazioni di scuola baseball e softball, piu’ la gara Slow-pich e la gara dedicata a Special Olympics Italia, ed avremo per il baseball tre squadre dagli U.S.A. e tre squadre dalla Repubblica Ceca- mentre per il softball avremo una squadra americana e una squadra proveniente dalla Polonia - totale otto squadre straniere.

E’ confermata il Torneo Open softball a 4 squadre – Presenza per le piu’ titolate squadre italiane Fortitudo 1953, Pianoro Softball, Grosseto, Sestese e Caronno che ritornano al Due Torri. La provincia sarà come sempre validamente rappresentata con le formazioni di Junior Parma, Crocetta B.C., Sala Baganza e Collecchio baseball e softball;

Ci sarà anche la partita dimostrativa di Special Olympics inserita nel programma ufficiale della manifestazione, giovedi’ 25 luglio ore 19.00 campo n.2, gli atleti speciali gareggeranno – aiutati da tecnici ed istruttori – contro dirigenti e tecnici collaboratrici che hanno formato la squadra “OP Queens”. E poi la partita di minibaseball nella quale i bambini e bambine della Scuola baseball-softball, disputeranno una partita dimostrativa venerdì 26 luglio con inizio alle ore 19.00 al campo n.2.

Il torneo si svolge in collaborazione con i nove Musei del Cibo della Provincia di Parma: nei momenti liberi dalle gare i ragazzi e le ragazze delle formazioni ospiti potranno visitare le eccellenze gastronomiche della provincia. Gode del Patrocinio del Ministro per lo Sport e Giovani, dell’Assemblea Legislativa e della Giunta della Regione Emilia Romagna, dell'Amministrazione Provinciale di Parma, del Comune di Parma, del C.O.N.I e della F.I.B.S.

L'età degli atleti varia dai sei/sette anni dei più piccoli ai diciotto dei più grandi. Nell'arco di cinque giorni verranno disputate oltre 100 gare a cui parteciperanno 1000 persone tra atleti, tecnici, dirigenti, collaboratori ed aggregati al seguito.

Ancora una volta “main sponsor” del Torneo è Il Gruppo “La Giovane” Soc. Coop. p. A. di Parma, gruppo parmigiano leader nel settore della logistica e movimentazione merci con sede in Parma - Via dell’Artigianato,2 A.I “Co-sponsor” della manifestazione sono cinque: AMC Tipografia – Parma; Conad Centro Nord – Campegine Reggio Emilia; CP Evolution S.r.l. - San Secondo P.se (PR); Gruppo Iren S.p.A. (sponsor tecnico); Proges Soc. Coop. – Parma.

Programma delle serate:

Mercoledì 24 Luglio 2024 - Welcome Happy Hour @HOME RUN BAR - ore 18:00. Cerimonia di apertura 37°Torneo “Due Torri” @Campo 3 – ore 21.00. HR Derby Under 12 Baseball e Under 13 softball @Campo 3 - a seguire. Music&Chill @HOME RUN BAR - a seguire.

Giovedì 25 Luglio 2024 - Fuori Scatola Special – Giochi di Società @Piazzetta – ore 17.00/19.00. Tie Break – Aperitivo @ HOME RUN BAR – ore 18.00. Special Games - Partita Special Olympics vs "OP Queens" @Campo 2- ore 19.00. IF & Le Anime Gentili (Band Rock/Blues) @Piazzetta – ore 21.00. Extra Inning @HOME RUN BAR - a seguire.

Venerdì 26 Luglio 2024 - Tie Break - Aperitivo @HOME RUN BAR – ore 18.00. Mini Baseball - Partita dimostrativa @Campo 2 ore 19.00. Bittersweet Soul (Band Funky/RnB) @Piazzetta ore 21.30. Extra Inning @HOME RUN BAR - a seguire.

Sabato 27 Luglio 2024 - Tie Break - Aperitivo @HOME RUN BAR ore 18.00. Premiazioni Torneo Softball Open- campo 3 ore 19.00. Slow in tour by Diamanti di Parma - Partita di Slowpitch @Campo 3 a seguire. Fluo Party Returns - DJ SET con TIGA @Piazzetta ore 22.00. Extra Inning @HOME RUN BAR - a seguire