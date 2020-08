Baseball, rinviate due gare di A1 per un caso di positività al Coronavirus

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La Federazione italiana baseball softball (Fibs) ha disposto il rinvio, a data da destinarsi, delle serie di tre partite della regular season di serie A1 Collecchio-Macerata e Parma Clima-Godo in calendario fra mercoledì 5 e sabato 8 agosto. Come comunicato alle società interessate, la decisione è stata presa a fronte della segnalazione ufficiale, da parte della società Macerata Angels, di un caso di positività accertata al Covid-19 di uno dei propri giocatori, facente parte del roster sceso in campo, nel turno precedente, contro il Parma Clima.



La società maceratese ha comunicato che la Asl di Fermo sta sottoponendo in queste ore la squadra e l’intera delegazione al tampone per individuare eventuali altri casi di contagio. La serie fra Parma e Godo è sospesa dalla Fibs a puro titolo cautelativo in attesa di indicazioni da parte della Asl di Parma.