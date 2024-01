Benek, 2023 da applausi: ma il rinnovo è in stand-by

Adrian Benedyczak ha appena messo in cornice un anno da favola. L'attaccante polacco di 23 anni è cresciuto tantissimo sotto la gestione Pecchia. Il tecnico lo vede come esterno alto, gli chiede di attaccare lateralmente la porta perché - secondo l'avvocato di Formia - sa fare meglio questo che la prima punta. E i fatti gli danno ragione. Sono sedici i gol messi a segno da Benek nel 2023 in 40 partite, Coppa Italia e PlayOff compresi. Cinque su rigore sui 7 che ha messo a segno in questo campionato. Niente male per un ragazzo di 23 anni che ha attirato su di sé le attenzioni del mercato tedesco e pure di qualche squadra di Serie A. Il Cagliari, per esempio, aveva mostrato un certo gradimento per il giocatore di Kamie? Pomorski che, però, è tra i gioielli che non hanno prezzo. Anche grazie a un 2023 costruito a suon di gol, dove ha trovato anche la convocazione con la Nazionale Maggiore polacca. Tante le perle dispensate da Adrian, che ha messo in mostra tutto il suo repertorio da attaccante moderno. Oltre alla grande corsa, ha messo a posto il fisico e affinato le sue doti da 'contropiedista' mostrandosi più lucido sotto porta. Adesso segna di più, a differenza delle altre stagioni. In questo campionato ha trovato anche una doppietta, contro il Catanzaro: è la seconda del suo splendido 2023 chiuso con il gol al Lecco e con la gara di Brescia, servita al Parma per chiudere in bellezza un 2023 con 22 vittorie. È un record per Pecchia, nessuno ha fatto meglio.

Numeri che hanno spinto il club ad avviare i dialoghi per prolungare il contratto del polacco. Per adesso non c'è nessuna intesa tra le parti, i colloqui si sono interrotti a inizio dicembre. La proposta economica del Parma non sembra convincere il polacco che, a fine maggio, ha cambiato anche procuratore, affidandosi alla Fabryka Futbolu pronta a riprendere i negoziati. Il Parma è nel pieno di una robusta campagna di rinnovi, grazie alla quale ha blindato giocatori chiave nel progetto. Durante il 2023 sono stati allungati gli accordi con Circati e Bernabé. Per il prolungamento dello spagnolo, decisivo il ruolo del Ds Mauro Pederzoli. Anche il rinnovo di capitan Delprato va letto in questa direzione. Avere una rosa con questi tutti i contratti lunghi è un bel segnale di solidità e forza del progetto Parma. Manca all'appello quello di Adrian Benedyczak che, intanto, ha messo in cornice un anno da favola.