Benek dice 'addio' alla Nazionale: escluso dalla Polonia per infortunio

È finita ancora prima di iniziare la corsa di Adrian Benedyczak alla Polonia. L'attaccante sperava nell'esordio con la maglia della Nazionale maggiore ma deve rinunciare per colpa di un infortunio. Convocato per la partita di qualificazione agli Europei 2024 contro la Repubblica Ceca (gara in programma il 17 novembre 2023, 20:45) e per l'amichevole contro la Lettonia (calendarizzata per il 21 novembre 2023, 20:45), Adrian non partirà per il ritiro della nazionale di Probierz a causa di un problema fisico. Lo ha comunicato la Polonia con una nota stampa. Al posto di Benek un altro 'italiano': Mateusz ??gowski centrocampista della Salernitana.

Il buon momento di Benedyczak, dunque, viene frenato da un infortunio rimediato durante partita contro il Lecco, nella quale aveva sbloccato il risultato su calcio di rigore. Si tratta dell'ottavo centro in stagione, il settimo in campionato dove non segnava dalla gara di Venezia del 7 ottobre. Benek ha segnato in questo splendido 2023 16 gol, sognava di chiudere in bellezza l'anno con la convocazione in Nazionale maggiore che, peraltro, aveva già guadagnato ai tempi di Santos Ct ma senza esordire. Appuntamento con la storia rimandato. Dopo Man e Osorio, Pecchia perde anche Benek, in attesa di conoscere i tempi di recupero del giocatore.