Benek, il futuro in mano: dal rinnovo al sogno Polonia, con in mezzo la Serie A

Il Parma prova a giocare d’anticipo e lavora per blindare Adrian Benedyczak. L’incontro con gli agenti del polacco di 23 anni per il rinnovo dovrebbe essere in programma nei prossimi giorni, sul tavolo una proposta di prolungamento che potrebbe arrivare fino al 2027, oltre alla ferma convinzione che Benek possa far parte della squadra che, molto probabilmente, giocherà nel campionato di Serie A. L'incontro in agenda, originariamente fissato per fine febbraio, era slittato per motivi organizzativi. Così che il Club di via Nazionale ha programmato un nuovo summit per provare a spostare la scadenza naturale del suo contratto in essere e andare oltre al 30 giugno del 2025. Da quando è arrivato in Italia, questa in corso resta la sua miglior stagione. E dal punto di vista delle prestazioni e dal punto di vista dei numeri. Benek si è adattato al calcio di Fabio Pecchia, che lo vede esterno d’attacco e ne vuole sfruttare progressione e forza, ha tagliato il traguardo della doppia cifra (assieme a Man) battendo il suo record di gol stagionali con ancora nove partite davanti.

Numeri che certificano una crescita da parte dell’ex Pogon, che adesso gioca per la squadra. È entrato quest’anno in tredici gol del Parma (ha collezionato anche tre assist). Sarebbero potuti essere di più se non avesse fallito il rigore contro il Brescia, ma non è certo da questi particolari che si giudica un giocatore. Un giocatore lo vedi dal coraggio di prendere il pallone e posizionarlo sul dischetto. Da dove, prima di venerdì sera, non aveva mai fallito segnando sei gol su altrettanti tiri dagli undici metri. Un cecchino, arrivato a 99 presenze con la maglia del Parma. Sabato, con la Feralpisalò, può toccare quota 100 e magari festeggiare la convocazione con la Polonia, impegnata nelle gare di Qualificazione per l’Europeo contro l’Estonia, giovedì. Michel Probierz l’ha inserito nell’elenco dei pre-convocati e, entro il 14 marzo, scioglierà le riserve sui 25 che dovranno far parte della spedizione bianco-rossa. Accanto a Lewandowski e Milik ci vorrà essere pure Benedyczak che, in questo mese di marzo, giocherà su più fronti: rinnovo, promozione con il Parma e sogno Europeo con la Polonia.