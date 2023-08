Benek, salto in alto: convocato dalla Polonia, giocherà con Lewa

È un 2023 da sogno quello di Adrian Benedyczak. Il polacco è stato appena convocato dalla sua Nazionale Maggiore per le gare di qualificazione all’Europeo 2024 contro Faer Øer e Albania in programma rispettivamente giovedì 7 e domenica 10 settembre. È uno dei pochissimi, se non il primo, calciatore che milita in una lega minore a essere stato convocato dalla Polonia che ha un parco attaccanti di tutto rispetto. Benek potrà finalmente esaudire il suo sogno di giocare al fianco del suo idolo Robert Lewandowski e condividere con lui lo spogliatoio.

? WRZE?NIOWE POWO?ANIA!



Selekcjoner Fernando Santos powo?a? zawodników na wrze?niowe zgrupowanie oraz mecze z Wyspami Owczymi i Albani?. ?? pic.twitter.com/xiFY7pBcDu

Proprio Benedyczak si era presentato al suo primo provino con il Pogon Stettino con la sua maglia del Borussia Dortmund. Un grande premio per Adrian, che potrà affiancare giocatori del calibro di Milik e Swiderski, certificando il salto in alto di uno dei giovani più promettenti del Parma preso per poco più di due milioni due anni fa, oggi ne vale almeno una decina ed è richiesto da mezza Bundesliga. Il club ha fatto un grande sforzo volendo puntare sul giocatore e affidandogli l’attacco che, già un anno fa, era diventato di sua proprietà. E in questo 2023 i frutti si sono visti. Contro il Cittadella ha segnato il gol più veloce realizzato dal Parma su calcio di rigore in Serie B. Quella contro il Cittadella è stata la decima rete del 2023, il secondo rigore consecutivo trasformato, il terzo centro in quattro partite ufficiali nella nuova stagione. Da aprile a oggi, solo Joel Pohjanpalo (10) del Venezia ha realizzato più gol di Adrian Benedyczak (7) in “regular season” in Serie B. Da quando è a Parma, in 72 partite in tutte le competizioni ha segnato 19 gol. Adesso, dopo essersi preso il Parma, prova a prendersi la Polonia, sognando la Serie A.