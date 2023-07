Benek: "Vogliamo arrivare in Serie A", Chichizola: "Buffon? L'ho sentito ma..."

Le dichiarazioni dell’attaccante Adrian Benedyczak e del portiere Leo Chichizola, rilasciate a Sky Sport durante il ritiro ufficiale di Valles (Rio Pusteria)

ADRIAN BENEDYCZAK

“Lavoriamo tanto, ci sono due allenamenti al giorno. E vogliamo crescere tanto. La mia posizione? Preferisco la prima punta, ma gioco dove vuole il mister, questo è importante per la nostra squadra. Vogliamo arrivare in Serie A, ma questa stagione sarà difficile, ci sono tante squadre forti come il Palermo, Bari, Spezia. Vediamo, dobbiamo continuare a pensare alla nostra sfida. Se arrivassi in A, potrei pensare anche alla Nazionale. Sono cresciuto nella mia posizione, mi sento bene anche esterno. Con Franco, che era falso-nuove, avevo molto spazio per attaccare. Il mister? Ci chiede sempre di pressare, pressare tanto. Nella gestione della partita, dopo il vantaggio, la nostra idea è di mantenerlo e di tenere il possesso palla. Doppia cifra di gol? Devo continuare come l’anno scorso. L’amichevole Fiorentina? Un buon primo tempo. Abbiamo giocato tutti insieme, per il gruppo“.

LEO CHICHIZOLA

“Il pregio di Benedyczak è il campo. Fatica a parlare, ma è un ragazzo bravo e positivo, ci darà tanta soddisfazione. L’obiettivo? Migliorare quello che abbiamo fatto l’anno scorso, e migliorare questo significa stare lì con le 3 squadre davanti. Sicuramente la società ha fatto una scelta molto positiva e ha dato un segnale per tutti noi, che è rinnovare con il mister. Ha creduto in questo progetto e in calciatori che c’erano l’anno scorso anche. Questo segnale sarà molto positivo per questa stagione. Una ferita dell’anno passato? Sono stagioni diverse, cerco di lasciare dietro quello che è successo. Sarà una ferita che dopo alla fine, se tutto va come speriamo, sicuramente potrà diventare molto positiva. Mihaila e gli infortunati? Hanno fatto vedere il loro valore, è positivo che si inseriscono. Valentin è quasi pronto, Valenti e Camara li aspettiamo un po’ di più. Ma come si è visto oggi in campo, il mister gli è addosso perché vuole darci una mano. E penso che i ragazzi, con la positività, con un cambio di strategia o altro, saranno importanti. Buffon? Ho parlato con lui appena iniziato il ritiro, non gli ho fatto domande scomode. Abbiamo parlato della sua famiglia e di come sta, lui ha risposto con una foto che era molto contento. Noi dobbiamo pensare a quello e basta. La Serie B? Fare meglio dell’anno scorso significa arrivare lì. Ci sono tante squadre che vogliono quello che vogliamo noi, noi dobbiamo andare in campo e dimostrare il nostro valore. La B sarà difficilissima come tutti gli anni e ci saranno squadre pesantissime e noi dovremo essere una di quelle pesanti. Pecchia? E’ la testa del serpente, noi andiamo dietro a lui e sicuramente abbiamo imparato tutti quello che ci è successo l’anno scorso e i punti che abbiamo lasciato dietro. Alla fine sono risultati pesanti. Questo anno non vogliamo che succeda lo stesso“.

fonte: parmacalcio1913.com