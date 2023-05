Benevento-Parma LE ULTIME | Obiettivo quarto posto

Obiettivo quarto posto: il Parma deve battere il Benevento e sperare che il Genoa faccia altrettanto con il Südtirol per guadagnare una posizione di classifica che, se mantenuta da qui a fine campionato, gli consentirebbe di evitare in automatico il turno preliminare dei playoff accedendo direttamente alla semifinale contro la vincente tra ottava e quinta. Questo è l'obiettivo del Parma di Pecchia che si è riscoperto nel finale di stagione e viene da una striscia di quattro risultati utili consecutivi. L'allenatore, tolto Valenti, ha tutti a disposizione e per la gara nel Sannio ha ritrovato anche Osorio. Il difensore venezuelano ha smaltito il problema muscolare che lo ha costretto a saltare la sfida al Cagliari ed è pronto a riprendersi il posto accanto a Cobbaut in questo assalto alla Serie A.

Delprato torna a destra, a sinistra dubbio tra Ansaldi e Coulibaly. In mezzo al campo Bernabé ed Estevez dovrebbero essere i titolari con uno tra Camara e Juric che lottano per affiancarli. Davanti le chiavi le ha sempre Franco Vazquez, stretto tra Zanimacchia e Man che, contro il Cagliari, è entrato e ha ribaltato la panchina. Il romeno si gioca una maglia con Benedyczak.

PROBABILI FORMAZIONI

BENEVENTO (3-5-2): Manfredini; Veseli, Glik, Tosca; Letizia, Tello, Schiattarella, Acampora, Foulon; Ciano, Farias. All: Agostinelli.

PARMA (4-3-3): Buffon; Delprato, Osorio, Cobbaut, Ansaldi; Bernabé, Estevez, Camara; Zanimacchia, Vazquez, Man. All: Pecchia.